Video: Zo heb jij een autoband nog nooit gezien

Altijd al willen weten hoe de binnenkant van een autoband er uitziet? Dankzij deze youtuber hoeven wij dat ons niet meer af te vragen.

Kleine camera’s zoals GoPro’s hebben voor veel creatievelingen, veel deuren geopend. Of je nou de topsnelheid van je LaFerrari wil halen op de Autobahn, freerunning-video’s wil opnemen of dingen wil filmen die met een grote, logge camera niet zouden kunnen… YouTube zou er een stuk anders uitzien, zonder deze camera’s.

Onlangs bedacht YouTuber Warped Perception naar aanleiding van een kijkersvraag, een nieuwe mogelijkheid voor zijn GoPro. Want hoe zou de binnenkant van een autoband eruit zien, als je aan het rijden bent? Om daar achter te komen monteerde hij de kleine camera (inclusief lampje, anders zie je niks) aan de velg van een Mercedes-Benz E55 AMG en ging hij een stukje door Chicago rijden.

Het resultaat is een opvallende, bijna hypnotiserende video. Tijdens het ronddraaien ziet de band er vanbinnen normaal uit, tot het in contact komt met het wegdek. Dan deukt het geheel in en zie je het rubber van de band om het wegdek bewegen. Omdat de bestuurder met een constante, trage snelheid rijdt, deukt de band regelmatig in en lijkt het bijna organisch. Het doet deze schrijver een beetje denken aan de beweging die een slokdarm maakt. Een rubberen slokdarm, welteverstaan.

Iets minder positief: net na iedere deuk, volgt er een lading steentjes die kennelijk in de binnenkant van de autoband zweeft. Het lijkt ons niet geheel gezond voor een band. Vermoedelijk kwamen de steentjes er bij het wisselen van de band in te zitten. Voor de gezondheid van deze band maakt het niet zo heel erg veel meer uit, van profiel is nog amper te spreken, dus de Merc had sowieso nog een nieuwe set rubber nodig.

Warped Perception laat ook nog zien hoe de binnenkant van een autoband eruit ziet als je een bocht neemt. Dit doet hij met aardige snelheid, waardoor de effecten wat minder waarneembaar zijn. Ook slaat de camera hiervan omver, wat het zicht nog slechter maakt.

De youtuber sluit het filmpje af door het ventiel open te trekken en de lucht te laten ontsnappen. Klinkt misschien ietwat saai, toch zien we hierdoor een ware stofwolk door de band bewegen. En weten we daardoor iets dat we anders niet hadden geweten: wat er allemaal gebeurt in de binnenkant van je autoband.