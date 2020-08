Deze Lexus LC500 Convertible is perfect voor de jachthaven

Ga je vaak naar de jachthaven en ben je op zoek naar een nieuwe Lexus LC500 Convertible? Dan is dit de Lexus voor jou.

Een open-dak GT met atmosferische V8, vier stoelen en een unieke smoel. Wat is er niet gaaf aan de nieuwe Lexus LC500 Cabriolet? Okay, de Lexus is wel vrij duur als je kijkt naar de concurrentie, maar daarvoor krijg je wel bijzonder veel luxe.

Ben je in de markt voor een nieuwe Lexus, maar weet je nog niet helemaal hoe je deze moet speccen? Dan geven de Japanners alvast een voorzetje. Ze noemen dit speciaaltje de Regatta Edition, een bijzonder fraai exemplaar met de kleuren blauw en wit in de hoofdrol. Een regatta is een bootrace, wat meteen aangeeft in welk thema je deze Lexus LC500 moet zien.

Die donkerblauwe kleur noemt Lexus Structural Blue, een kleur die ze oorspronkelijk hadden ontwikkeld voor de coupévariant van de LC500. In deze lak gebruiken ze ‘geavanceerde verftechnologie met microdeeltjes’ die de ‘intense diepte van de natuurlijke wereld moet nabootsen’. Die microdeeltjes reflecteren licht op zo’n manier die de rondingen van de Lexus moeten benadrukken, zo zegt de autofabrikant. Daarnaast verandert de kleur van schaduw en lichtintensiteit afhankelijk van hoe de persoon ernaar kijkt.

Het stoffen dak heeft ook een blauwe kleur, al is deze niet zo donker als de lak. Het interieur heeft daarnaast blauwe details, zoals onderdelen van de deur, delen van de stoelen en het instrumentenpaneel. Wit is hier echter de hoofdkleur, zo zijn de stoelen en het stuur vrijwel volledig met wit leer bekleed. Dit interieur moet de sfeer van een luxe marina nabootsen, volgens Lexus. De hele Lexus is overigens ontworpen met zo’n jachthaven in het achterhoofd, daar past deze Regatta Edition dus zeer goed bij.

Geïnteresseerd in de Lexus LC500 Regatta Edition? Neem dan vlug contact op met je dealer, volgens de fabrikant wordt de Lexus slechts in ‘zeer beperkte oplage’ geproduceerd. Een kostenplaatje geven ze nog even niet, maar hou in je achterhoofd dat de standaard variant 186.995 euro kost.