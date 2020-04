LaFerrari doet 370 km/u op lege autobahn [video]

De LaFerrari gaat los op de Duitse autobahn.

De coronacrisis heeft als gevolg dat de snelwegen veel leger dan normaal zijn. Hier in Nederland heb je daar formeel weinig aan. Met een limiet van 100 km/u overdag op de snelwegen is een boete al snel in zicht. Bovendien slaapt oom agent niet. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zich zelfs fel uitgelaten over zogenaamde ‘corona-racers‘.

Over de grens in Duitsland liggen nog altijd kilometers asfalt waar geen snelheidslimiet van kracht is. Dus of je er nu 130 km/u of 300 km/u gaat: dat is aan jou. Overigens is dit geen vrij spel voor weggebruikers. De Duitse polizei kan je nog steeds van de weg plukken in het kader van gevaarlijk rijgedrag.

Van die lege snelwegen maakte een LaFerrari-rijder dankbaar gebruik (of misbruik?). Hij vloerde het gaspedaal van de Italiaanse hypercar op de autobahn. Met de introductie van de LaFerrari in 2013 gaven de Italianen een topsnelheid op van 350 km/u. In de praktijk blijkt het paardje nog wel wat harder te kunnen.

In een video, opgenomen op de autobahn, is te zien hoe de digitale teller van de LaFerrari de 370 km/u+ aantikt. Dit is overigens niet een GPS gemeten snelheid. In hoeverre de teller van de Ferrari afwijkt van de echt gereden snelheid is niet bekend. Eén ding staat vast: het ging bloedverziekend snel.

De actie van de bestuurder is controversieel. Zelfs als er geen coronavirus was, is 370 km/u een behoorlijk extreme snelheid op de openbare weg.

Met dank aan Shaw voor de tip!