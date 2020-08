Werkt Volkswagen aan een elektrische restomod Golf 1?

Enkele merkinschrijvingen wijzen op de komst van nieuwe elektrische Volkswagens, waaronder de Golf 1 en de Kübelwagen.

Het restomodden van een auto lijkt steeds populairder te worden. Het recept is bekend en simpel: je pakt een prachtige klassieker, restaureert deze naar fabrieksnieuw en stopt er een betere motor in. Een makkelijk voorbeeld hiervan is Eagle, dat allerlei mooie E-Types pakt en er nóg prachtigere restomods van maakt.

Eagle maakt haar creaties van oude E-Types, maar soms zijn er ook autofabrikanten die zelf meehelpen aan deze restomods. Neem Volkswagen. Zij werken samen met het Duitse eClassics en voorzien deze van originele Volkswagen-onderdelen. Op die manier hebben ze een Samba-bus van e-up!-elektromotors voorzien. Een jaar eerder deden ze hetzelfde met een Kever. Omdat het originele onderdelen zijn, kunnen ze volgens Autocar ook bij Volkswagen-dealers terecht voor onderhoud.

Elektrische Golf 1

Kennelijk heeft Volkswagen de smaak van het restomodden te pakken. Volgens een post op het VWIDTalk-forum, heeft Volkswagen namelijk meerdere merkinschrijvingen gedaan voor nieuwe automodellen. Eentje daarvan is de e-Beetle, maar een e-Karmann, e-Kübel en e-Golf Classic worden ook genoemd.

Deze inschrijvingen beteken natuurlijk niet dat deze auto’s er daadwerkelijk gaan komen, maar het geeft wel aan waar Volkswagen aan werkt. Het is niet heel logisch om specifiek voor deze vier auto’s merkrecht aan te vragen, als je niet het idee hebt er ooit iets mee te doen.

De drie nieuwe vermeldingen zijn wel elk vrij interessant. Neem een elektrische Golf 1. Mits ze niet al te enthousiast gaan strooien met accupakketten en het gewicht enigszins laag weten te houden, zou dit een leuk wagentje voor een goedkope restomod kunnen zijn. Volkswagen heeft immers genoeg Golfs gebouwd, dus zal het meeste geld in de conversie komen te zitten.

Ook de Karmann Ghia is een interessante keuze, al zal het niet de eerste Ghia zijn met elektromotor. De e-Kübel is misschien wel de gekste vermelding. Deze verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de Kübelwagen, een militair personenvoertuig van de Tweede Wereldoorlog. Kennelijk zei Volkswagen-baas Herbert Diess drie jaar geleden al zo’n elektrische Kübelwagen te willen.

Het ligt voor de hand dat deze nieuwe restomods geen gebruik gaat maken van de e-up!-tech, maar dat Volkswagen overstapt naar het platform van de ID.3. Die is moderner en geeft meer pit en actieradius. We zullen echter moeten wachten op officieel woord van Volkswagen of eClassics, voor we weten wat de echte plannen zijn.

Foto: Golf GTI van @Kuifje, via Autojunk.nl.