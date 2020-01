Red Bull Racing rijdt door heel Nederland heen

Nou ja...Door Rotterdam in ieder geval. En door het grotere Westland. Niet per se door Limburg of andere provincies.





We hadden laatst al een F1 bolide van Red Bull zien staan in Zandvoort, maar Red Bull Racing was kennelijk nog lang niet klaar met de promotietoer door ons land. Vandaag bereikten ons verschillende foto’s en filmpjes van briesende stieren op typisch Hollandse plekken. Zo zagen we de Red Bulls wat rondjes doen door de Prins Willem Alexanderhaven in nul-tien. Later waren ze ook te vinden in de achtertuin van onze hoofdredacteur. Hij woont namelijk in de molen in Maasland afgebeeld boven dit bericht #fakefacts.

Voor de gelegenheid had het Oostenrijkse team een paar oude bolides uit de kast getrokken met een brullende motor in het achteronder. Met die nieuwe motoren had er wellicht geen haan naar gekraaid, maar deze oude bleppers trokken uiteraard het nodige publiek.

Naar verluidt was de hele exercitie bedoeld om een promotiefilmpje te schieten voor de Grand Prix van Nederland. Vooralsnog weten we niet zeker wie er achter het stuur zaten. Red Bulls vier F1 coureurs verkeren momenteel in Oostenrijk voor wat teambuilding aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Ook David ‘de kaak’ Coulthard verklapt op zijn sociale mediakanalen niks over aanwezigheid in ons land. Op een foto van de activiteiten lijkt het alsof Red Bull junior Yuki Tsunoda achter het stuur van een van de auto’s zou kunnen zitten, maar neem dat met een vleugje Wasabi.

Op autojunk check je verschillende sfeerimpressies van de stieren die door de wei heen rossen: