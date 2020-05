Max Verstappen mocht toch nog even naar Zandvoort

Helaas bleef het circuit potdicht, maar toch is Max Verstappen nog even op de locatie Zandvoort geweest.

Vandaag is het 3 mei. Vorig jaar zou dat een doorsnee vrijdag geweest zijn, waar je ’s avonds even met Herman van der Zandt mee kan loeren wat er te melden zou zijn op 3 mei 1945. In anticipatie op 4 mei, de dodenherdenking en 5 mei, Bevrijdingsdag (en de verjaardag van ondergetekende). Als alles was gegaan zoals het hoort, dan was vandaag bepaald geen droevige dag. Nee, dan zouden we vandaag mogen genieten van keiharde raceactie met Max Verstappen en consorten in Zandvoort.

Helaas

We gaan het c-woord niet noemen, maar uiteraard om die reden is de GP volledig afgelast. Niet verplaatst naar het wellicht nog aankomende raceseizoen, nee, compleet afgelast met een onzekere toekomst voor de editie van 2020. Jammer, begrijpelijk, alles tegelijk: vele fans zitten nu wat bedroefder voor de buis. In plaats van Max Verstappen op zijn thuiscircuit toch maar weer kijken naar Herman van der Zandt.

Promotie

Red Bull was druk in de weer met promotie voor de Dutch GP. Dat weten we, want de opnames waren recent in volle gang. De – toen nog – Red Bull RB15 F1-bolide werd eind vorig jaar meerdere malen gespot op onze bodem. In de haven van Rotterdam, Maasland, en natuurlijk de stranden van Zandvoort. Dat alles was voor een keihard promotiefilmpje, bedoeld voor dit weekend. De GP is dan wel afgelast, maar het filmpje bestaat nog. Bij deze.

Dutch Road Trip From the port to Zandvoort in the ultimate Red Bull Racing Dutch Road Trip! 🇳🇱💪 Geplaatst door Red Bull Motorsports op Zondag 3 mei 2020

In het filmpje mogen we genieten van Max Verstappen en zijn collega Alexander Albon die met de F1-bolides een ‘roadtrip’ maken richting Zandvoort. Alle Nederlandse clichés worden aangehaald, ze weten Jumbo nog te promoten, Albon doet een donut in een bloemenkas, Robert Doornbos zit op een fiets en wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings doet een stunt met zijn crossmotor. Wellicht niet zo relevant meer, maar wel een leuk filmpje om te zien.