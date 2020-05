Poll: Circuit rijden of rijles, wat kan volgens jullie?

We mogen van de overheid weer leuke dingen gaan doen. Met mate. Stem ook of je vindt dat rijles voor gevorderden en circuitrijden wel of niet weer moet beginnen.

Autoblog.nl is meer dan je favoriete autosite voor nieuws en rijtesten. Jullie, de lezer, willen we ook graag ontmoeten buiten een beeldscherm om. Helaas heeft het coronavirus enige tijd roet in het eten gegooid. Zo was het niet meer mogelijk om Mijn Auto-video’s met jullie te maken of om driftcursussen te organiseren.

Gelukkig had het kabinet deze week positief nieuws te melden. Vanaf 11 mei gaan er versoepelingen in de getroffen maatregelen komen. Rijlessen in de auto mag bijvoorbeeld straks weer. Dat betekent dat Autoblog.nl ook weer de nodige activiteiten kan organiseren en daar hebben we ontzettend veel zin in. Niet alleen voor onze eigen events, maar ook wat anderen organiseren. Bijvoorbeeld trackdays en andere trainingen waar auto’s en/of motorfietsen bij betrokken zijn.

Stem maar, rijles gevorderden en circuitrijden, doen?

Nu kunnen wij het zien zitten, maar hoe zit het met jullie, de lezer? We vinden jullie input belangrijk als we weer onze activiteiten gaan opstarten. Denk aan de Mijn Auto-video’s, een driftcursus of een rijtraining op de openbare weg met de Autoblog Academy.

Voor al deze activiteiten is het zo dat je met maximaal één andere persoon in de auto komt te zitten. Met een training op het circuit bestaat de mogelijkheid dat je een helm op krijgt. Geef je input door in de poll hieronder. Mogen we al weer los of moeten we nog even achter de geraniums blijven zitten?

Circuit rijden of rijles?

Nee doe nog maar even niet.

Ja, totaal geen probleem.

Ja, maar ik ga niet bij iemand in de auto zitten.

Ja, maar de instructie moet vanaf afstand. Toon de resultaten