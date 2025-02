Video: zo is de BMW M4 CS demo uit de sloot getakeld

Bewegende beelden van de nasleep van het ongeluk waarbij de BMW M4 CS demo-auto van BMW Nederland ondersteboven in een sloot belandde.

Een bijzonder tafereel afgelopen week: een BMW M4 CS die in de sloot belandde. De opvallende smurfblauwe M4 is geen onbekende auto, want het gaat om de persdemo van BMW Nederland. Precies de auto waar je twee weken geleden nog de rijtest van Wouter van hebt kunnen lezen. Er is niet zo veel bekend over het ongeluk, zo werd nog niet bekend gemaakt welke partij de demo op dat moment had (en wij gaan dat ook zeker niet gokken). Wel dat het ging om een eenzijdig ongeval in de buurt van Gendringen en dat de twee inzittenden met de schrik vrij kwamen. Da’s het belangrijkste.

BMW M4 CS uit de sloot getakeld

Zo ondersteboven in een sloot met een geplofte gordijnairbag en het motorblok in het water, weet je al heel wat over de schade van de auto. Nu is ook de hele nasleep te zien wanneer in de late uren van de dag de bergers de auto uit de sloot wisten te takelen. Nou is een auto van ruim 210.000 euro niet snel total loss, maar het zal bij de blauwe M4 CS er ook niet ver vanaf zitten lijkt ons.

Jammer, want dat Riviera Blue dat BMW leent van Porsche staat de M4 CS puik. Zelfs in de grauwe sferen van het huidige weer. Maar goed, daar komt vast een oplossing voor. En als je zelf nog ergens 220.000 euro hebt liggen, mag je de CS ook bestellen in die kleur. (via 112achterhoeknieuws)