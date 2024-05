BMW M4 nu ook als CS

Geen verrassing maar wel een lekkere uitvoering

Het mag geen verrassing zijn. Nadat de M3 sedan en binnenkort de M3 Touring een CS versie kregen is nu de beurt aan de M4. Dat betekent een derde versie van de BMW M4 coupe.

BMW plaatst hem precies tussen de nieuwe BMW M4 Competition Coupé met M xDrive en de op 1.000 exemplaren gelimiteerde BMW M4 CSL.

De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor is altijd gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic transmissie, dus een handbak zit er niet in. Ook heeft de CS altijd xDrive vierwielaandrijving. Maar er is ook een 2WD modus met volledige achterwielaandrijving. En omdat het DSC volledig uit te schakelen is kan hij gewoon mee naar de volgende driftdag! Het maximale vermogen van de BMW M4 CS komt op 405 kW (550 pk), een plus van 15 kW (20 pk) als je hem vergelijkt met de BMW M4 Competition Coupé met xDrive.

Die winst is bereikt door aanpassingen aan de turbo’s en het motormanagement. Voornamelijk een verhoogde turbodruk van de twee mono-scroll turbocompressoren naar 2,1 bar.

Prestaties BMW M4 CS

Hiermee accelereert de nieuwe BMW M4 CS van 0 naar 100 seconden in 3,4 seconden, terwijl van 0 naar 200 km/u 11,1 seconden in beslag neemt. De tussensprint van 80 naar 120 km/h is in 2,6 seconden afgerond in de vierde versnelling en in 3,3 seconden in de vijfde versnelling. De BMW M4 CS is standaard voorzien van het M Driver’s Pack, dus krijg je een hogere topsnelheid: 302 km/u.

Ondersteltechnisch zijn er ten opzichte van de Competition wijzigingen in de afstelling van de elektronisch aangestuurde dempers van het adaptieve M onderstel. En ook de stuurbekrachtiging en het remsysteem zijn specifiek afgesteld voor dit model. Alles volgens BMW met het rijden op het circuit in het achterhoofd.

Natuurlijk is er ook een Nurburgring tijd voor dit model. De verwachting is dat de CS behoorlijk minder gaat kosten dan die M4 CSL. Maar op de Ring was het verschil slechts 0,2 sec in het nadeel van de CS. Dus qua RINGvalue for money steekt de CS de CSL alvast naar de kroon.

Wat was dan die Ring tijd? 7 minuten en 21,989 seconden.

Voor dat circuitrijden kan je kosteloos kiezen voor nog sportiever rubber. De lichtmetalen wielen (19-inch voor en 20-inch achter) zijn standaard voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2 banden, maar die kunnen voor dezelfde prijs gewisseld worden voor Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Carbon keramische remschijven zijn leverbaar als optie.

Een CS versie, dan verwaHet principe van intelligent, lichtgewicht design is ook duidelijk te zien in het interieur. De middenconsole, schakelpaddles aan het stuurwiel en verschillende interieurelementen zijn gemaakt van CFRP. M Carbon kuipstoelen, met een lichtgewicht constructie met CFRP in de structurele elementen van de zitting en rugleuning, zijn standaard. Ook de opvallende uitsparingen in de wangen en onder de hoofdsteun besparen gewicht. Daarnaast is het uitlaatsysteem van de nieuwe BMW M4 CS meer dan vier kilogram lichter dankzij de toepassing van een titanium einddemper. Alles bij elkaar resulteert dat in een meer dan 20 kilogram lager gewicht ten opzichte van de BMW M4 Competition Coupé met M xDrive.

Uiterlijke wijzigingen BMW M4 CS

Allereerst zijn er voor de M4 CS een tweetal kleuren exclusief leverbaar. Dat zijn de nieuwe BMW Individual kleuren Riviera Blue en Frozen Isle of Man Green metallic. Daarnaast is de CS ook te bestellen in de carrosseriekleuren M Brooklyn Grau en Saphirschwarz metallic.

Het dak is uitgevoerd in exposed carbon en ook delen van de motorkap krijgen die behandeling. Dit geldt ook voor de frontsplitter, de voorste luchtinlaten, de M buitenspiegelkappen, de achterspoiler en delen van de achterbumper. De zwarte dorpelverbreders en M kieuwen in voorste zijschermen contrasteren op die manier ook nog eens met de carrosseriekleur. Dit zou het de heren autospotters iets makkelijker moeten maken. Dit in combinatie natuurlijk met de Adaptieve LED koplampen die geel schijnen in plaats van wit.

Een CS versie, dan verwacht je Carbon en gewichtsbesparing. En de M4 CS stelt wat dat betreft niet teleur.

Bij de grille van de CS hebben ze wat dingen weggelaten zodat het er iets meer functioneel (racy?) uitziet. Vervolgens zijn er wel weer rode contourlijnen toegevoegd en natuurlijk is er een ‘M4 CS’ logo toegevoegd. Zowel voor als achter is dat logo uitgevoerd met een rode rand. Laten we het de rode draad van de CS noemen..

Prijs en leverbaarheid van de BMW M4 CS

Over de prijzen en de leverbaarheid voor de nieuwe BMW M4 CS worden op dit moment nog geen mededelingen gedaan. Houden we voor je in de gaten! Dat hij boven de prijs van een BMW M4 Competition xDrive komt te liggen is een inkoppertje. Van dat model staat de vanafprijs op dit moment op: € 153.948.

