Dikke Nilsson Volvo-ambulance te koop op Marktplaats!

De enige Volvo-ambulance ombouw van Nilsson staat te koop op Marktplaats.

Zo zie je de XC90 ook niet iedere dag, of wel? Waar we in Nederland de XC90 in bijna originele staat gebruiken als ambulance, wordt in het thuisland van deze Volvo een volledige ambulance van gemaakt. Daar is het bedrijf Nilsson Special Vehicles verantwoordelijk voor. Goed nieuws voor fans van dit soort auto’s, want er staat een Volvo-ambulance te koop op Marktplaats. Je hoeft overigens geen ambulanceliefhebber te zijn om het nut van deze XC90 in te zien.

Nilsson heeft zich goed uitgeleefd op deze Zweedse Volvo-ambulance. Ja, er staat inderdaad ‘ambulans’ op, wat de correcte schrijfwijze is in het Zweeds. De SUV lijkt doormidden te zijn gezaagd, vlak achter de voorstoelen. In plaats van een achterbank en een kofferbak is er nu een verhoogde cabine met daarin alle benodigdheden voor ambulancebroeders en -zusters. Toegang tot de achterse cabine is er via de schuifdeur of de grote achterklep die omhoog gaat.

Aangepast interieur

Gaan we terug naar de bestuurderscabine, dan vinden we daar een herplaatst staand middenscherm. Op het extra schermpje rechts van het middenscherm kun je de zwaailichten, sirenes en extra verlichting bedienen. Wie straks deze Volvo-ambulance op Marktplaats koopt en ermee de weg op gaat, moet de zwaailichten en sirenes uitgeschakeld zijn. Die tools mogen alleen de hulpdiensten gebruiken.

Specificaties

De XC90 die te koop staat, is in 2017 gebouwd en heeft een D5-aandrijflijn. Dat wil zeggen: een 2,0-liter viercilinder dieselmotor die 235 pk produceert. De automaat heeft acht versnellingen. De wielbasis is inmiddels bijna drie meter lang en het leeggewicht bedraagt 2.450 kilo. Een gewone XC90 D5 van die generatie weegt leeg 1.930 kilo.

De Volvo-ambulance van Marktplaats heeft er al vele diensten op zitten. De tellerstand geeft aan dat er al 435.316 kilometer mee zijn gereden. Volgens de verkoper is dit de enige Nilsson XC90 Ambulance die in Nederland geregistreerd staat. Tevens geeft de dealer een goede tip. De Volvo is geschikt voor ombouw naar grijs kenteken of om te bouwen tot camper.

Dat laatste idee is helemaal zo gek nog niet. Zet alle medische apparatuur op Marktplaats, bouw een bed en keukentje achterin et voilà: je hebt een dikke Volvo-diesel camper om richting de miljoen gelopen kilometer te trekken.

Wat kost de Volvo-ambulance op Marktplaats?

De XC90-ziekenwagen staat te koop bij een dealer in Nijmegen. Deze verkoper vraagt € 25.250 voor de Zweeds ambulance. Wie zo’n camperconversie wel ziet zitten, kan ook een Nilsson V70-camper met D5-motor vinden bij dezelfde dealer.