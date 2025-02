Ai, M4 CS demo belandt op z’n kop in de sloot

Dat zie je goed: dit is de auto waar we vorige week een rijtest van hadden.

Wouter was er vorige week nog heel enthousiast over: de nieuwe BMW M4 CS. Helaas is het slecht afgelopen met de demo die je in de rijtest zag. Die is eerder vandaag namelijk gecrasht, ergens in de Gelderse polder.

Het ging vanmiddag rond 16.30 mis. De bestuurder – naar verluidt een conculega – verloor de macht over het stuur en de M4 CS belandde op zijn carbon dak in de sloot. Gelukkig kwamen de twee inzittenden er zonder kleerscheuren vanaf, al was er wel een ambulance ter plaatse.

We kunnen maar één foto delen, maar je ziet genoeg om te weten dat de M4 zwaar beschadigd is. Veel auto’s zouden ook meteen economisch total loss zijn, maar gezien het prijskaartje loont het waarschijnlijk wel om deze auto weer op te knappen.

Wat is het prijskaartje dan? Deze M4 CS heeft een nieuwprijs van €216.536. Uiteraard is deze auto ook nog vrij nieuw: hij staat sinds juli op kenteken. Het is één van de vier exemplaren die momenteel op Nederlands kenteken staan.

Als je de auto in betere tijden wil zien kun je hieronder de rijtest met de M4 CS bekijken: