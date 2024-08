Video: zo wordt de GP van Zandvoort opgebouwd

Een kijkje achter de schermen bij de GP van Zandvoort en hoe dat opgebouwd wordt.

Vandaag over een week vindt alweer de vierde editie van de GP van Nederland plaats. Uiteraard in iedereens favoriete badplaats Zandvoort, waar toevallig ook nog een geschikt GP-circuit ligt. Met nog een week te gaan en geen race dit weekend is er al meer dan genoeg tijd om wat dingen op te bouwen.

Opbouw

Het hele spektakel mag dan lekker spectaculair zijn: vrijwel alles wat je ziet staat er tijdelijk om de coureurs, het publiek en de teams te kunnen huisvesten. Een hels karwei waar man en macht aan werkt om het snel neergezet te hebben. En hoe ziet dat eruit? Nou, zo: