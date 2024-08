Deze Aston Martin Safety Car staat gewoon in Nederland!

Ooit wel eens een Aston Martin Safety Car willen bezitten? Dan is dit je kans, met een ‘maar’.

Aston Martin associeer je vrij snel met een paar kernzinnen en eigenlijk is het allemaal cool. Op en top Brits, sportwagens die ook goede Gran Turismo’s zijn, James Bond, prachtige designs en tegenwoordig zelfs weer een directe associatie met Formule 1. Die laatste gebruikt zelfs een Aston Martin Vantage als Safety Car en een DBX als Medical Car, afwisselend met de evenknieën van Mercedes-AMG.

Uitstapje

Toch ging het niet altijd helemaal van een leien dakje met Aston. Het had voordelen om Ford als moederbedrijf te lozen, maar dat dit nét voor de crisis van 2009 gebeurde was met de kennis van nu ietwat slecht getimed. Toen werd bijvoorbeeld ook verplicht dat je als concern je uitstoot beneden een gemiddelde moest zitten. Als jouw goedkoopste en minst milieuvervuilende model een sportauto met 4.7 liter grote V8 is, kan dat ietwat problematisch worden. Aston besloot een bijzondere beslissing te maken.

Cygnet

En die kennen we nog wel: de Aston Martin Cygnet. Dat was een rebadge van een Toyota iQ, de welbekende ‘3+1′ stadsauto van Toyota. Er ging ooit een verhaal in de ronde dat Aston Martin met het idee voor de Cygnet kwam als een EV en ze gratis aan te bieden met elke verkochte sportauto, zodat er precies even veel Cygnets met 0 uitstoot verkocht zouden worden als sportauto’s met veel uitstoot, en die laatste dus door de helft zou gaan bij elke verkochte unit. En dat zou dan niet tellen. Het is misschien visserslatijn, maar het zou wel verklaren waarom de uiteindelijke versie van de Cygnet zo wanhopig leek.

In theorie is het namelijk echt niet een Toyota iQ met een chromen neus. Het uiterlijk van de Cygnet is compleet aangepakt en bevat alleen in grote lijnen de Toyota-basis. Het interieur is stiekem gewoon best mooi, waar de plastic, goedkope basis van de Toyota volledig is vervangen door gestikt leder en mooie materialen. Bovendien mocht je zelfs bij Q langs om allerlei speciale opties aan te vinken voor de Cygnet. Aston Martin wilde de kleine auto, wiens naam dan ook ‘jonge zwaan’ betekent, beschouwen als een echte Aston.

Waarom het dan zo faalde? Enerzijds omdat Aston geen ruimte had om veel te doen met de motor, dat zou dan ook niet helpen met het verlagen van de CO2-uitstoot. Dus werd gewoon de 98 pk sterke 1.3 van de iQ gebruikt, met ofwel de handbak ofwel een CVT. We kunnen je verklappen: dat rijdt niet echt als een Aston en is zeker niet zo snel. Anderzijds omdat al die mooie materialen en manieren om de Cygnet uniek te maken hun prijs hadden: het ding kostte meer dan 40.000 euro, en al die Q-opties maakten hem natuurlijk niet goedkoper. Het resultaat? Er zijn tussen 2011 en 2013 precies 786 Cygnets gebouwd en we kunnen ons niet voorstellen dat Aston ook maar een cent winst heeft gemaakt.

Te koop

Een Nederlands bedrijf heeft een Aston Martin Cygnet te koop staan en besloot om de kleine zwaan toch een heldenrol te geven, die hij misschien niet verdient. We zeiden al dat Aston de Safety Cars voor Formule 1 verzorgt. Hoe zou dat eruit zien op een Cygnet? Nou, zo.

Uiteraard heeft het bedrijf in kwestie, Max’s, het ook een beetje als reclameobject gebruikt, maar de donkergroene kleur, limoengroene accenten, F1-teksten en een (werkende!) lichtbalk bovenop geven je toch een Safety Car-gevoel. Wij vinden het wel tof, al krijgt ondergetekende wel eens last van Stockholmsyndroom als het gaat om geflopte auto’s.

Wrap

De groene kleur is overigens een wrap, aangebracht door Max’s zelf. De Aston Martin Cygnet was origineel grijs maar wel origineel in Nederland geleverd. Nu fungeert hij als grappig rijdend reclamebord, maar je mag hem ook kopen!

Van binnen is de kleurcombinatie eigenlijk perfect met het groene exterieur, namelijk beige. Het dashboard is zwart, de zittingen van de stoelen grijs. Oh ja, en dit is een model met handbak. Dat was de veel zeldzamere versie, want slechts 170 stuks hadden handmatige schakeling. De overgrote meerderheid (616 stuks) had de CVT.

De kekke Aston Martin Cygnet Safety Car komt uit 2011 en klokte 49.276 kilometer. Er wordt nog af en toe mee gereden, maar dat zijn nog steeds weinig kilometers. Mensen koesteren de Cygnet, want door zijn zeldzaamheid en hoe bizar het verhaal was heden ten dage, beginnen ze een cultstatus te krijgen (of hebben ze die al). Vandaar dat dit exemplaar nog 43.899 euro moet opleveren. Het Safety Car-idee is in ieder geval tof, maar zou jij het durven?