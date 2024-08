Vernieuwde Audi RS3 keihard gelekt

In hoge kwaliteit kun je nu al kennismaken met de vernieuwde Audi RS3.

Op basis van de A3 en S3 facelift komt er natuurlijk ook weer een RS3. De onthulling is niet ver weg, maar deze kunnen we alvast naar voren trekken met de beelden van de vernieuwde Audi RS3. Bij de Duitse autofabrikant is op digitaal vlak iets niet goed gedaan, waardoor je per ongeluk nu al naar het model kijkt.

Ja, je moet goed kijken dat je überhaupt met de nieuwe te maken hebt. Want Audi heeft zelfs de groene kleur (Kyalami green) nog een keer gebruikt op deze 8Y. De verlichting is de makkelijkste weggever. Het is weer enorme OLED-pracht geworden in zowel de koplampen als de achterlichten. Audi kennende zal daar weer een enorme ceremonie aan vastgeplakt zitten bij het ontgrendelen en vergrendelen van de auto. Leuk voor een paar keer, daarna geloof je het wel.

Met deze gelekte afbeeldingen van de vernieuwde Audi RS3 kan je het niet zien, maar onder de kap is de 2.5 liter TFSI vijfcilinder gelukkig gebleven. Het is de bovendien de snelste RS3 ooit. Met een prototype wist Audi een record te rijden op de ‘Ring met een tijd van 7:33,123 minuten. Het record van de snelste compacte productieauto om precies te zijn.

Verwacht 400 pk, 500 Nm, een opgefrist onderstel en brake torque vectoring als de troef van de vernieuwde Audi RS3. Met dit laatste is het mogelijk dat de auto je als het ware de bocht uitduwt door de power beter te verdelen over de wielen als je op het gas gaat. Dit trucje heeft mede geholpen om de auto razendsnel over de Nürburgring te smijten.

De vernieuwde Audi RS3 komt er als Sportback en als limousine. Op de gelekte plaatjes zien we de Sportback. De onthulling laat niet lang meer op zich wachten!

Met dank aan Wilco Blok voor de tip!