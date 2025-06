Video’s: het blijft niet allemaal heel tijdens de 24 uur Nürburgring

Er gebeurt weer genoeg tijdens de 24 uur van de Nürburgring dit jaar, waaronder crashes. Ook eentje met een publiekslieveling.

Je hebt het wellicht meegekregen: vlak na de 24 uur van Le Mans, wordt die andere felbegeerde 24-uursrace gereden op de Nürburgring. De Groene Hel verdient zijn naam om een reden en ook al zitten we niet de hele 24 uur aan de buis gekluisterd, af en toe krijgen we melding dat er wel eens wat mis gaat.

Aston Martin vliegt over de kop

De eerste crash vindt plaats in een groepje GT3-auto’s, dus die is vanuit vele hoeken gefilmd. Wat we zien is een Aston Martin Vantage die voorop rijdt en de Manthey Racing 911 GT3 met racenummer 911 probeert erlangs te schieten. Of de Aston de deur dichtgooit of de 911 gaatje overschatte, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Feit is wel dat de auto’s elkaar raken, de Aston zijwaarts op het gras schiet en over de kop vliegt. Voor zover bekend komen alle coureurs er ongeschonden vanaf, dat had anders kunnen aflopen.

Publiekslieveling weer gecrasht

Vervolgens gaat het in de lagere klasses ook nog mis tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Een andere Aston, uit de GT4-klasse, crasht tegen een andere raceauto aan. De schade is flink, maar de camera’s weten het tafereel nét niet vast te leggen. Wanneer het stof weggewaaid is en we de aftermath kunnen aanschouwen, zien we een pijnlijk moment. De andere auto is de Dacia Logan. Dé heldenauto van de 24 uur van de Nürburgring.

Een team besloot een paar jaar terug om met een Dacia Logan te gaan racen, omdat soms de meest onwaarschijnlijke raceauto’s de leukste zijn. Het zorgt ervoor dat de Logan met nummer 300 een cultauto in de race is geworden. Dat de auto dit jaar weer aan de start verscheen was al een wonder, want tijdens de race van vorig jaar is de auto afgeschreven tijdens een crash. Dit jaar dus weer.

Homologatie

Uit een artikel van Racecar Engineering leren we dat de Logan bijna niet mee mocht doen. De nieuwste versie gebruikt een 280 pk sterke Renault Mégane RS-motor met turbo. De homologatieregels stellen dat de productieversie van de auto dezelfde motor moet hebben en de Logan is in Europa nooit geleverd met zulke grote motoren. Gelukkig is daar de exportmarkt nog: in de Latijns-Amerikaanse markt is ooit een tweeliter turbo-versie van de Logan geweest. En dus mocht het. De 280 pk sterke Logan met een breed scala aan Clio- en Mégane RS-onderdelen wist een kwalificatietijd van 11:07.295 neer te zetten, wat goed was voor plek 124 van de 126. Niet compleet kansloos, dus. Als het heel gebleven was.