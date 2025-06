Duurste Audi van Marktplaats is een hele dure

Je moet flink diep in de buidel tasten voor de duurste Audi van Marktplaats, maar dan heb je wel een rasechte klassieker.

In tegenstelling tot Mercedes of BMW is Audi eigenlijk nog best een jong merk. De merken waaruit het ontstond (Auto Union, DKW, NSU en Horch) zijn wel al een stuk ouder, maar de fusie van de vier om één groot Duits automerk te worden stamt uit 1969. Alsnog genoeg tijd om met auto’s te komen die rasechte klassiekers zijn gebleken. En als je misschien wel de grootste legende van Audi wil, moeten we de tijd terugdraaien naar 1984. Audi was bezig om de rallysport op zijn kop te zetten dankzij hun geavanceerde vierwielaandrijving en krachtige turbomotoren, in de vorm van de Audi Quattro. De climax daarvan kwam met de Audi Sport Quattro S1, één van de meest iconische rallyauto’s aller tijden.

Duurste Audi van Marktplaats

En als we kijken naar waardes, zeker één van de meest klassieke Audi’s. Want er staat een straatversie van de Audi Sport Quattro op Marktplaats en het is de allerduurste van het merk. Als we even doornemen wat het is, snap je hopelijk waarom. Het is een wit exemplaar met witte velgen uit 1984. Vergeleken met de rallyversie, helemaal de evolutie uit 1985, nog een vrij bescheiden auto.

Bepaald niet bescheiden is wat er onder de motorkap gebeurde. Uiteraard, net als de rallyauto, had de Audi Sport Quattro een 2.2 liter grote vijf-in-lijn met een gigantische KKK-turbo. De rallyversie perste er 450 pk uit, terwijl de straatversie iets teruggeschroefd werd naar 306 pk. Dankzij de vierwielaandrijving nog steeds goed voor een 0 naar 100-sprint in 4,5 seconden.

Interieur

De duurste Audi van Marktplaats is bepaald niet het summum van luxe. De Audi Sport Quattro is wél een vierzitter, tenminste, niet in de huidige configuratie. Een set Sabelt-harnasgordels wordt namelijk over de achterbank gespannen voor het motorsportgevoel voor de kuipstoelen voor. Luxe opties hoef je vrijwel niet te verwachten. Functioneel, noemen we dat. Gewoon jij, drie pedalen, een schakelpook en een stuur. Alles wat je nodig hebt om je innerlijke Walter Röhrl op te roepen.

Kopen

En je eigen Röhrl-imitatie manifesteren is niet echt goedkoop. Helemaal als je bedenkt dat alhoewel netjes, deze 41 jaar oude rallybolide al 164.727 kilometer achter de kiezen heeft. Nou wordt beloofd dat ‘ie altijd bij een verzamelaar heeft gestaan, dus dat zou een indicatie moeten zijn van dat ervoor is gezorgd. Het betekent wel dat je 499.999 euro mag aftikken voor de duurste Audi van Marktplaats. Toe maar. Je hebt dan wel een lekkere klassieker te pakken.