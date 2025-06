Toekomstige Jaguar-klassieker wordt nu een echte klassieker

Met de jaren wordt deze Jaguar steeds bijzonderder, we durven het wel een toekomstige klassieker te noemen.

Nog steeds wachten we met smart af wat Jaguar nou gaat doen na hun sabbatical. Wordt het een gouden zet, of een regelrechte flop? Dat blijft nog even spannend. Wel weten we dat Jaguar probeert te breken met alles waar ze voor staan. En dat is jammer, want toen er in de jaren ’00 een revolutie plaatsvond, werd goed gekeken naar het verleden.

Jaguar XK (X100)

Naast de al vrij retro-achtige Jaguar XJ (X300) kwam er de S-Type, die geïnspireerd was op de Jaguar Mark II. En om de XJS op te volgen, kwam er een nieuwe grote coupé. Die ging iets doen wat altijd moeilijk is voor een merk als Jaguar: kijken of je het lijnenspel van de Jaguar E-Type naar het heden kan brengen.

Nou heeft het merk uiteraard hun best gedaan om de XK iets moderner te maken en het is ook geen regelrechte E-Type-hommage. Maar je kan sowieso inspiratie van de klassieker herkennen. Je kunt het zien als de poor man’s DB7, maar vergeleken worden met één van de mooiste auto’s uit die periode is nog steeds geen straf. Het is een uniek design en als XKR wordt ‘ie al genoemd als toekomstige klassieker om in de gaten te houden.

Jaeges Heritage XK

Dat brengt ons bij een geinige creatie van ene Jaeges Heritage. Een firma die zich voornamelijk bezig lijkt te houden met grote velgen met een retro-tintje. Vooral velgen die ogen als de simpele stalen velgen van vroeger. Een perfecte combi met het E-Type-idee van de Jaguar XK. Vandaar dat ze iets verder gingen dan enkel de velgen.

Op een donkerblauwe Jaguar XK is namelijk net als oude Jags, maar ook de Project 7 bijvoorbeeld, een set cirkels toegevoegd waar een racenummer in kan. De look past goed bij de XK als een soort retro-raceauto, maar dus ook bij het zijn van een E-Type-hommage. Net als de auto zelf. Best briljant bedacht.

Het interieur van de Jaguar XK probeert ook wat oude glorie naar het heden te brengen met mooi leder in een beige/bruine kleur. Uiteraard zie je hier dat de jaren een beetje beginnen te tellen, maar de uitwerking is netjes gedaan. Het staat de Jag in deze kleurstelling puik.

Hebb0n?

Het gaat overigens om een Jaguar XKR, de versie met de supercharger. Dat is ofwel een 4.0 ofwel een 4.2 liter V8 met compressor, goed voor 370 of 400 pk. Ondergetekende is geen XKR X100-aficionado, dus tips over hoe je de versies van 1998 en 2002 uit elkaar houdt zijn welkom.

Dan de vraag: kost dat? Nou, de Jaeges Heritage Jaguar XKR lijkt momenteel nog niet te koop. Het is de projectauto van de eigenaar. Wel kan je de velgen los bestellen voor andere projectauto’s die je wellicht hebt staan.