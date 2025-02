Broers bouwen oude Twingo om voor 24 Uur van Nürburgring

De Dacia Logan krijgt concurrentie op de Nordschleife!

Wat begon als een alledaags gesprek is uitgegroeid tot het project van hun leven. De Duitse broers Filip en Felix Rauh spotten tijdens een roadtrip een oude Renault Twingo. Later bespraken de twee hoe het zou zijn om met zo’n truttenschudder aan een race mee te doen. Superleuk, denken de broeders. In plaats van het idee als fantasie te laten, werken ze eraan om met een eerste generatie Renault Twingo aan de start te staan van de 24 Uur van de Nürburgring.

Al snel bleek dat het volgens het reglement is toegestaan om met een Renault Twingo deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nordschleife. De auto moet wel uit 1996 of later komen. Wanneer je een motorwissel uitvoert, moet de nieuwe krachtbron van hetzelfde merk zijn als het origineel. Appeltje-eitje denken de gebroeders en gingen dus aan de slag.

De standaard Renault Twingo

Ze tikten een groene Twingo voor ongeveer € 1.000 op de kop met zo’n 67.000 kilometer op de teller. Ondanks zijn leeftijd zou de Twingo roestvrij zijn. Ik moet zeggen: van wat ik zo kan zien, ziet hij er inderdaad piekfijn uit. Met het 1.2-liter blokje wordt het misschien wat te gevaarlijk om tussen de GT3’s te rijden. Daarom komt er een motorwissel.

Omdat de motor dus van Renault moet komen, zochten de broers naar een geschikt blok dat ook nog eens in de Twingo zou passen. Ze kwamen uit bij de F4R-motor uit de Renaultsport Clio 172. Helaas komt er dus geen V6 uit de Clio V6 achterin de Twingo te liggen. De toffe donorauto zie je hierboven. De viercilinder uit deze auto produceert 172 pk, maar wordt getuned richting de 200 pk. De Rauh-broers moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn met de tjoening, want het blokje moet het 24 uur op volle kracht kunnen volhouden.

Ook de vijftraps handbak en de chique velgen van de 172 komen over. Andere aanpassingen zijn een op maat gemaakte Bilstein-ophanging, een rolkooi, een blussysteem en een grotere benzinetank. In eerste instantie wilden de broers niets doen aan het herkenbare uiterlijk van de Twingo. Daar komt alsnog verandering in dankzij een bodykit voor betere aerodynamica.

Hoe de Twingo er precies uit komt te zien, weet nog niemand. Rauh Racing is nog op zoek naar sponsoren. Afhankelijk van de sponsoren krijgt het A-segmentertje een bijpassende kleur. Het leeggewicht moet trouwens zo’n 850 kilo worden. Inclusief ballast is dat in raceklare trim 1.020 kilo.

De modificaties zijn in volle gang, maar het project is nog lang niet af. Dat is ook niet erg. Het doel is om in 2026 met de Renault Twingo aan de start te staan van de 24 Uur van de Nürburgring. Je kunt het avontuur van Filip en Felix Rauh volgen via het Instagram-kanaal van Rauh Racing. Genoeg tijd dus om virtueel oefenen met de Twingo op en rondom de Nordschleife.

Foto: Rauh Racing

Via The Drive