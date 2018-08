Vier puike tips om zwarte zaterdag(en) te overwinnen

Pak aan, file!

Door de aanhoudende hittegolf heb je wellicht het idee dat de zomer op dit moment al vijf jaar duurt, maar om een of andere reden bereikt de vakantiegekte de komende weekenden pas zijn zenith. Als een stel koeien die zonder reden en groupe van de ene naar de andere kant van de wei draven, zal iedereen morgen en zaterdag over een week massaal richting (met name) het Zuiden trekken. Je weet wel, op weg naar de zon.

We noemen dit fenomeen al een tijdje ‘zwarte zaterdag’. Inmiddels hebben we er al meer dan één per jaar. Hoewel morgen waarschijnlijk de zwartste van alle zwarte zaterdagen plaats zal vinden, zal het hele tafereel zich zaterdag over een week waarschijnlijk nog een keer voordoen, met alle gevolgen van dien. Alsof uren verliezen in een snikhete file nog niet genoeg is, ligt het risico van een lekke band of een motorbrand natuurlijk altijd op de loer bij zo’m massale volksverplaatsing. Organisaties als de ANWB verwachten dan ook topdrukte en hebben wat tips voor je in petto om de pijn iets te verzachten/vermijden. Een bloemlezing.

Vertrekken voordat de noeste arbeiders in de komkommerkassen beginnen aan hun eerste shift heeft weinig zin.

Als hardwerkend volkje dat graag iedereen te slim af is, vallen sommigen in de val om ontiegelijk vroeg in de morgen te vertrekken. Je moet er maar zin in hebben om voor je ‘vakantie’ nog eerder op te staan dan voor je werk. Zeker is dat je kids daar waarschijnlijk helemaal geen zin in hebben, vooral niet als ze laten we zeggen 13 zijn. The mood was frosty, zou Jeremy Clarkson zeggen.

Het ergste van dit hele verhaal is echter dat er grote kans is dat je snode plan helemaal geen zin heeft. Zelfs als je in Nederland aanvankelijk lekker opschiet, kom je daarna in Parijs snoeihard in de spits terecht. Doemt bij Orléans ineens die leasebak van die drie uur later gestarte lamtak van een buurman van je op in de achteruitkijkspiegel. Dat wil je niet.

Over het algemeen heeft ‘een alternatieve route zoeken’ als je stil komt te staan ook geen zin.

Je navigatiesysteem geeft vaak aan hoeveel vertraging er staat op je traject. Als dit minder dan een half uur is, incasseer dan gewoon de pijn. Wederom kan je proberen slimmer te zijn dan de rest door ‘binnendoor’ te steken, maar de kans is groot dat je dan op die B-weg met een hellingshoek van 15 procent aanbelandt en je kleine turbotor in het vooronder overmeesterd wordt door het gewicht van je sleurhut. Zelfs als dat laatste niet gebeurt, ben je onder de streep meestal niet sneller af met dit soort acties.

Als je het tóch niet kan laten om een andere route te zoeken, bijvoorbeeld omdat de vertraging echt enorm wordt, vergelijk dan verschillende bronnen.

Raadpleeg naast je navi bijvoorbeeld Google Maps, Apple Maps of -jawel- een ouderwetse fysieke landkaart. De technologie staat voor niks, maar soms rolt er uit verschillende systemen toch een ander advies. Gebruik je gezonde verstand vervolgens om te bepalen wat de beste route is.

Vergeet tenslotte alle relevante milieustickers niet.

In verschillende Franse steden waar je potentieel langskomt op weg naar het Zuiden (Parijs, Annecy, Grenoble, Lyon, Lille, Rennes, Straatsburg en Toulouse) heb je een Frans milieuvignet nodig. Word je gepakt zonder, komt je dat op een prent te staan van 68 Euro en mogelijk ook op een ‘hon hon hon‘-preek van een gendarme. Ook dat wil je niet. (via nos.nl)

Image-Credit: buitenlandse sferen via autojunk