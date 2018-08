5 dingen die je moet weten over Gumball 2018

De jaarlijkse autokaravaan staat op het punt van beginnen!

Morgen is het zover. Dan gaat we Gumball 3000 weer van start. Zoals ieder jaar, lijkt de jaarlijkse autotocht weer een spektakel te worden met een divers deelnemersveld, allerlei auto’s en een bijzondere route. Een overzicht van informatie over de Gumball van dit jaar.

De route

Gumball 2018 trekt dit jaar door vijf landen en twee continenten. Het avontuur begint in Londen, Engeland. Vervolgens maakt de groep de overtocht naar het Europese vaste land. Een rit van 425 kilometer naar Chantilly, Frankrijk. Dag twee brengt de Gumball van Chantilly naar Milaan, Italië. Een pittige rit van 964 kilometer. Dag drie is wat relaxter, met een rit van 215 kilometer naar Bologna. Hier stapt men op het vliegtuig naar Japan. De groep zal landen in de miljoenenstad Osaka. De rally zal zich vervolgens op Japanse wegen naar Kyoto, Nanao, Mount Fuji en eindstation Tokio begeven.

De auto’s

Zoals ieder jaar is het deelnemersveld weer divers. Het staat de deelnemers in principe vrij welke auto ze meenemen, zolang de fee maar wordt betaald. Zo’n 140 auto’s doen in totaal mee. Er is een groep die enkel de Europese rally rijden en een groep die enkel het Japanse gedeelte deelnemen. Ook switchen sommige deelnemers van auto in Japan. Niet iedereen laat zijn of haar auto overvliegen vanuit Bologna naar Osaka. De standaard moderne supercars als een Ferrari 488 en Lamborghini Huracán zijn onderdeel van het deelnemersveld, maar ook opvallende auto’s als de DMC DeLorean, een zeer bijzondere Ferrari 280 GTO, een Mercedes 300 SL uit 1954, de Bugatti Chiron, een LaFerrari, 918 Spyder en de Batmobile zijn van de partij.





Fotocredit: mastersofspeedgumball via Instagram

Jubileum

De Gumball werd 20 jaar geleden opgericht en 19 jaar geleden werd de eerste rally gereden. Ook in 1999 was Londen het startpunt. Door de jaren heen heeft Gumball zich sterk als merk ontwikkeld. Niet langer staat het merk bekend als een roekeloze rally, maar is het wat ‘saai’ geworden. Gumball werkt met overheden samen om alles in goede banen te leiden. Desondanks is Gumball ieder jaar een populaire rally, ondanks het hoge inschrijfgeld is de autotocht altijd volgeboekt.



Fotocredit: Gumball3000 via Instagram

Inschrijfgeld

Deelname aan de Gumball 3000 kost dit jaar omgerekend 65.000 euro, zo liet oprichter Maximillion Cooper eerder weten in de BNR Autoshow. Dat is de registratie voor één auto. Voor die prijs ben je geregistreerd en slaap je elke nacht in een luxe hotel met high-end feestjes. Zaken als brandstof moet je echter nog zelf ophoesten.



Fotocredit: teaminterception via Instagram

Deelnemers

Zoals ieder jaar doen er de nodige beroemdheden mee aan de Gumball. Zo is Gumball-coryfee David ‘nichtrijder’ Hasselhoff aanwezig, maar ook hiphopcrew Cypris Hill, muziekproducers Major Lazer, rapper en acteur Ludacris, DJ Afrojack en Jeroen van den Berg zijn van de partij. Vanuit België is Instagrammer POG aanwezig met zijn Lamborghini Huracán Performante Spyder en Aventador. Een groepje Nederlanders doen mee met bovenstaande Audi RS 6 Avant.



Fotocredit: pogforever via Instagram