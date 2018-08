BREEK: Daniel Ricciardo verkast naar Renault!

Geen Max en Daniel bij Red Bull Racing volgend jaar! De Ozzie verkast naar Renault.

Die hadden we even niet zien aankomen. En toch, eigenlijk is het zo onlogisch allemaal niet. Maar goed, laten we nog even kort beginnen bij het begin voor de nodige context. Daniel Ricciardo is dit jaar na een jarenlange verbintenis aan Red Bull voor het eerst een vrij man. Jarenlang heeft Red Bull hem gesteund en de Ozzie heeft dat vertrouwen ook terugbetaald met de nodige puike resultaten. Toch bleek eerder dit jaar al dat Ricciardo openstond voor een avontuur bij een ander team.

Logisch ook, dankzij zijn goede resultaten zou je verwachten dat Ricciardo een gewild man is in de paddock. Doch na de initiële geruchten over een overgang naar Mercedes of Ferrari, bleek dat die teams toch niet op de diensten van de honingdas zaten te wachten. Ironisch genoeg is de reden daarvoor waarschijnlijk niet dat RIC níet snel genoeg zou zijn, maar juist dat hij de respectievelijke golden childs van Merc en Fezza weleens in de wieken zou kunnen schieten. Zodoende leek het, zeker na de nieuwe deal van Hamilton met Mercedes, alsof alles bij het oude zou blijven. Ondanks interesse van McLaren, zou Ricciardo weer gewoon tekenen bij Red Bull, zo was de verwachting. Luttele dagen geleden zei Christian Horner zelfs nog dat een deal erg dichtbij was.

Het bericht dat Ricciardo een deal heeft getekend met Renault komt dan ook binnen als een donderslag bij heldere hemel. Renault is uitgerekend de fabrikant waar Red Bull momenteel zo mee in de clinch ligt en tevens de fabrikant die Daniel zelf de afgelopen jaren meermaals genoopt heeft zijn auto aan de kant te zetten met technische malheur (dit jaar al weer drie keer). Kennelijk heeft Daniel geen vertrouwen in de Red Bull-Honda combinatie, ziet hij wel wat in het rijden voor een fabrieksteam, of wil hij niet langer de keiharde vergelijking met Max aangaan. Een combinatie van alledrie is ook mogelijk natuurlijk.

Enfin, wat voor implicaties deze overgang verder zal hebben voor de andere poppetjes is nog niet bekend. Een swap tussen Sainz en Ricciardo lijkt de meest logische ‘oplossing’, maar wie weet. In een statement zegt Red Bull dat het de komende negen races wil focussen op goede resultaten met Max én Daniel, dus een swap met Sainz vóór het eind van het seizoen lijkt momenteel geen optie te zijn. Indien er heet nieuws volgt over Max’ nieuwe teamgenoot laten we je dat uiteraard zo snel mogelijk weten.