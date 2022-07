ANWB verwacht het ergste op zwarte zaterdagen

In de zomer van 2022 nog drukkere files dan normaal gebruikelijk is op de zwarte zaterdag.

Als je geen fan bent van files, en dat kan ik me zo voorstellen, is het nadrukkelijke advies om niet op zaterdag te gaan rijden naar je vakantiebestemming. Het kost je misschien een vakantiedag, maar een dag later vertrekken kan een hoop ergernis onderweg schelen. Zeker dit jaar zullen er enorm veel bewegingen zijn. De ANWB zegt tegenover Nu.nl drukkere zwarte zaterdagen dan normaal te verwachten.

Het is het eerste jaar dat in veel landen geen maatregelen meer zijn voor corona. Na eerdere vakanties in eigen land, zullen naar verwachting veel gezinnen voor het eerst in jaren weer een vakantie in het buitenland gaan ondernemen.

Problemen op de luchthavens

Daarbij is er dit jaar een nieuw probleem wat voor extra drukte kan zorgen op de wegen. Namelijk ontzettend lange wachtrijen op de luchthavens. De kans is groot dat mensen nu sneller de auto pakken om naar de vakantiebestemming te rijden. Uren in de wachtrij staan op de luchthaven is immers ook niet alles, zeker met kinderen. Niet alleen Schiphol is het soms uren wachten, ook elders in Europa kampen de vliegvelden met topdrukte.

Eerste zwarte zaterdag in 2022

Morgen is de eerste zwarte zaterdag. Wie naar Frankrijk reist moet weten dat de komende vijf zaterdagen in juli en augustus zijn aangemerkt als zwarte zaterdag. Ondanks het feit dat het elk jaar hetzelfde liedje is, zijn er toch nog grote groepen die op deze dagen gaan rijden naar de vakantiebestemming.

Wees verstandig en doe jezelf een lol. Vertrek op een andere dag zodat het ook gezellig blijft in de auto.