Hon hon hon! Er komt een super sterke 508 op de markt

Gaan de tijden van de 405 T16 herleven?

Nou nee, zo ver willen we niet gaan. Maar toch, vanaf volgend jaar zal je kunnen genieten van een 508 die zo’n 300 bemmende Franse cheveux op het asfalt overbrengt, middels twee aangedreven assen. Nog niet zo heel lang geleden zou je bij dat soort kenmerken in een D-segmenter denken aan iets als een Passat R36 met dikke zespitter onder de kap, maar die tijden zijn helaas voorgoed verleden tijd. We hebben het in dit geval namelijk over dezelfde 1.6 met schoepenwiel die in de andere 508-en op benzine zit, alleen dan met wat assistentie van elektro-goodies, aldus <a href="http:// “>Autocar.

De elektromotor vindt achter in de auto een plaats en drijft de achteras aan. Dezelfde setup zal gebruikt worden door de DS7 Crossback E-Tense die volgend jaar geïntroduceerd zal worden. De DS7 maakt namelijk gebruik van hetzelfde EMP2-platform als de 508. Dankzij de puur elektrische range kan je de 508 maximaal 50 kilometer aan een stuk omtoveren tot een wild oversturende circuittijger met de aandrijving op de juiste wielen. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van de auto niet aangetast worden, omdat bij het ontwikkelen van het EMP2-platform vanaf het begin rekening is gehouden met elektrificatie.

Onlangs ging @wouter al een blokje om met de 508 (rijtest) en hij was over het algemeen goed te spreken over de kwaliteiten van Peugs nieuwe leaseknaller. Voeg er nog wat extra pk’s aan toe en je hebt een heuse vainqueur in handen, niet?