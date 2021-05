Alle Lamborghini's worden komende jaren elektrisch - Autoblog.nl

Het is echt zo. Alle Lamborghini’s worden elektrisch. Maar voorlopig kunnen we nog wel even genieten van hun huilende motoren. Geen zorgen.

CO2. Voor liefhebbers van verbrandingsmotoren is het een vies woord. Want het CO2 gehalte in de lucht moet naar beneden en dat komt áltijd voor rekening van de automobilist. Of eigenlijk, van de fabrikanten. Die moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van hun producten omlaag gaat.

Ook Lamborghini moet eraan geloven

Ja. Hoe naar ook, het gaat echt gebeuren. Alle Lambo’s krijgen op de een of andere manier te maken met elektrificatie. Dat begon al met de vorig jaar geïntroduceerde Sián. Je weet nog wel, die heeft een 785 pk V12, met een 48-volt hybridesysteem dat goed is voor nog eens 34 pk. Maar Lamborghini stopt daar dus niet.

De komende twee jaar nog vol op de verbrandingsmotor

Lamborghini heeft onder de noemer Direzione Cor Tauri een geleidelijke route uitgestippeld naar volledige elektrificatie van het merk. En mocht je je afvragen wat die Cor Tauri ermee te maken heeft, dat is de helderste ster in het sterrenbeeld Stier. Afijn, je snapt de symboliek zelf wel hė?

De komende anderhalf jaar staat bij het merk met de stier (ik leg hem voor de zekerheid toch maar even uit) de doorontwikkeling van de verbrandingsmotor voorop. Daarna gaat het rustig aan naar een wat ‘groenere’ aandrijflijn.

In 2023 wordt het eerste seriemodel met hybride-techniek aan de line-up toegevoegd. Aan het eind van 2024 moeten alle modellen voorzien zijn van elektrische ondersteuning. Bovendien wordt er in de tweede helft van dit decennium een volledig elektrische Lamborghini gelanceerd. Dat is overigens een nieuw model, dus geen Urus, Huracan of Aventador-achtige.

Een CO2-besparing van 50%

Zoveel besparing moet het gaan opleveren. Maar voordat er met besparen kan worden begonnen, moet er eerst flink in de buidel worden getast. De hele operatie kost namelijk 1,5 miljard euro. Dat is de grootste investering die Lamborghini in zijn 58 jarig bestaan heeft gedaan.

Laten we hopen dat het zich uitbetaalt, maar belangrijker nog, dat de toevoeging van de zware accu’s het rijplezier niet vergallen. We gaan het de komende jaren allemaal meemaken.