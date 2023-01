In de Volkswagen ID.7 ga je niet zweten

Slimme airconditioning maken het interieur van de Volkswagen ID.7 tot een aangename plek.

Het verschilt van persoon tot persoon, maar zelfs in een voertuig met airconditioning kan het vroeg of laat gebeuren dat je gaat transpireren in de auto. Misschien is dat wel verleden tijd in de Volkswagen ID.7, want het Duitse autofabrikant heeft een slim nieuw airconditioningsysteem geïntegreerd in de cabine van de auto.

De technologie debuteert in de nieuwe elektrische auto. In het voertuig zitten elektronisch gestuurde ventilatieroosters. Deze werken snel en gaan al koelen of verwarmen zodra gedetecteerd wordt dat de sleutel van de auto in de buurt is. De theorie is dat je in een verkoelde of verwarmde auto stapt. En dus niet eerst in een steenkoude of bloedhete auto, en dat geheel automatisch. Natuurlijk kun je manueel vanaf een app het klimaat van tevoren regelen bij veel moderne auto’s, echter dat vereist een handeling. De Volkswagen ID.7 doet het automatisch voor je.

Dit is niet het enige foefje van het nieuwe airconditioningsysteem. Zo reageert het systeem op individuele stemcommando’s (bestuurder of passagier). Verder leest het systeem de positie van de zon voor de best mogelijke koeling of verwarming aan boord van de auto.

De Volkswagen ID.7 is de eerste auto van het merk met dit nieuwe airconditioningsysteem aan boord. Het merk rept met geen woord over andere (toekomstige) modellen die deze technologie krijgen, maar het is aannemelijk dat dit het geval is.

Sliden maar

Helaas verloopt de bediening van de climate control nog steeds zo strontvervelend als in alle andere ID-modellen. Met een slider die reageert op haptische feedback. Het is wel verlicht in de ID.7, dat dan weer wel. Toch is het geen prettige bediening tijdens het rijden in bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4 en ik kan me niet voorstellen dat het in de ID.7 opeens wel geniaal werkt.