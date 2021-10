Vijfde generatie Range Rover lekt een beetje

De vijfde generatie Range Rover staat te trappelen en druppelen van ongeduld.

Range Rovers gaan over het algemeen vrij lang mee. De eerste generatie werd in 1969 geïntroduceerd en bleef tot 1996 in productie. De tweede generatie Range Rover (P38 voor intimi) was relatief gezien een kort leven beschoren: van 1994 tot 2002. De derde generatie (de L322) kon worden gekocht van 2001 tot 2012.

De huidige generatie Range Rover (de L405) loopt mee vanaf 2012 en is dus ook alweer 9 jaar oud. Hoog tijd voor een nieuwe model, dus! Land Rover gooit er vandaag twee teasers uit en bevestigt dat het niet heel erg lang meer gaat duren.

Vijfde generatie Range Rover

Uiteraard valt er nog niet heel veel met zekerheid te zeggen, maar wel dat de auto zijn kenmerkende silhouet blijft behouden. Ergens is een Range Rover een stuk statiger dan de ietwat ordinaire concurrenten. Denk aan de Mercedes-Benz GLS, BMW X7 en Bentley Bentayga. Dat uiterlijk is naast de terreinwaardigheid van de auto de USP van de Range Rover.











De nieuwe Range Rover zal komen te staan op het MLA-platform. Net als het huidig model komen er versies met een korte en lange wielbasis. Qua techniek is de Range Rover een overgangsmodel. De auto zal leverbaar zijn met benzine- en dieselmotoren. Dat zullen mild-hybrids met een klein beetje elektrische ondersteuning.













BMW V8

Daarnaast zullen er ook PHEV’s komen voor de vijfde generatie Range Rover. Vervolgens verwachten we een volledige elektrische Range Rover. Ten slotte zal het topmodel voorzien zijn van een 4.4 biturbo V8 van BMW. De supercharged V8 zal niet terugkeren. Voordat we het vergeten, dit zijn de gelekte afbeeldingen:

Het Spaanse Cochespias heeft een tijdschrift gelezen met nog meer lekkages (met dank aan Barry voor het tippen):

Dan is het de vraag: hoe lang moet je nog wachten? We hebben het antwoord voor je! De vijfde generatie Range Rover beleeft zijn publieksdebuut op 26 oktober. Om 21:45 om precies te zijn. Op dat moment gaan meteen de orderboeken open.