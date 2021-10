Alfa Romeo F1 deal lijkt afgeketst

De deal omtrent Alfa Romeo F1 is voorlopig van de baan.

Het is een beetje een gek verhaal dat team van Alfa Romeo in de Formule 1. Feitelijk is het nog een overblijfsel van het gedachtengoed van wijlen Sergio Machionne. Deze Canadees-Italiaanse voormalig CEO van -toen nog- FCA hield wel van wat badge engineering. Zo was hij ook van plan om Alfa Romeo én Maserati (terug) de F1 in te helpen door deals met Sauber en Haas F1. Het maakte ergens wel ‘sense’. Deze teams gebruikten immers al de motoren van Ferrari.

Tetra-pak

Van de plannen omtrent Maserati kwam niks terecht, maar Alfa Romeo kwam daadwerkelijk terug in de F1. Integenstelling tot in de periode dat Sauber van BMW was, ging het hierbij echter alleen in naam om een ‘fabrieksteam’. Feitelijk is de constructie gewoon een sponsordeal, waarbij Alfa Romeo jaarlijks een paar miljoen aan het team geeft in ruil voor hun logo’s op de auto’s. Het team zelf ondertussen is in handen van een groep investeerders waaronder de Zweedse familie Rausing, die een fortuin verdiende met Tetra-pakken.

Andretti terug naar de F1?

Onlangs werd bekend dat Michael Andretti interesse had het team over te kopen. Andretti kennen we natuurlijk als de zoon van Mario en de vader van Marco. Daarnaast reed hij zelf een blauwe maandag F1 voor McLaren, waarbij hij de pech had dat hij de teamgenoot was van Ayrton Senna op de top van zijn kunnen. Michael pakte nog wel even een podium mee in de F1, maar hield het binnen het jaar voor gezien en vertrok terug naar de States. Daar bouwde hij alsnog een mooie racecarrière en uiteindelijk ook een raceteam uit de grond.

Dat Michael de F1 in wil, is op zich dus niet zo gek. Dat rechtenhouder Liberty Media het ook wel ziet zitten, is ook logisch. Andretti had naar verluidt al wilde plannen om zijn jonge pupil en IndyCar-ster Colton Herta in de auto naast Bottas te zetten. Het onduidelijke was alleen of en waarom de huidige eigenaren het team wilden verkopen. De algemene gedachtengang in de paddock is dat de waarde van teams, zeker de kneusjes, de komende jaren zal stijgen door bijvoorbeeld de aanstormende budgetcap.

Nieuws blijft uit

Andretti was echter enthousiast en beloofde tijdens dit weekend van de Amerikaanse Grand Prix meer nieuws. Maar dat nieuws is tot op heden uitgebleven. Auto-Motor-und-Sport denkt te weten waarom. Vraag en aanbod lijken niet bij elkaar te komen. De huidige eigenaar wil 350 miljoen zien voor het team. Daarbij wil men graag een bankgarantie van 250 miljoen zien, waaruit blijkt dat de nieuwe eigenaar(s) het team de komende vijf jaar levend kan/kunnen houden. Deze 250 miljoen is berekend door het verschil te pakken tussen het maximale budgetcap en de huidige inkomsten van het team. Dat verschil is kennelijk 50 miljoen per jaar.

Het probleem is hierbij dat Andretti zelf naar schatting slechts enkele tientallen miljoenen waard is. Het is wel heel ambitieus om te denken dat je daarmee een F1 teameigenaar kan zijn. Iedereen weet dat de natuurlijke gang van zaken in de sport is dat je als miljardair instapt om een kleiner team te kopen en dan na een kleine tien jaar met een beetje mazzel nog net als miljonair weer uitstapt. Wellicht gaat dat nu anders zijn door de budgetcap, maar dat valt nog te bezien.

Goed nieuws voor Zhou of de Vries?

Gelukkig heeft Andretti wat andere kapitaalkrachtige vrindjes achter zich die ook wel wilde meedoen. Doch de in totaal 600 miljoen die ze nu met zijn allen moesten kunnen overleggen, blijkt een struikelblok. Dat voorspelt in principe niet zoveel goeds. Toch maar Nyck de Vries naar Alfa volgend jaar dan?