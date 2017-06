Vilner besprenkelt een Huracan met Green Goo

De vraag is echter, vil wil je dat ook?

De Audificering van Lamborghini gaat gestaag verder. De voorheen zo nukkige stieren worden steeds beschaafder, betrouwbaarder, bruikbaarder, beter en vooral ook saaier. Van buiten lijkt er al enkele jaren weinig vernieuwing meer in het design van Lambo’s te zitten. Aan de binnenkant zit je tegen een Audi dash met een kekke startknop aan te gluren.

Financieel is deze strategie succesvol gebleken, want de moderne Lambo’s gaan als zoete broodjes over de toonbank. Maar of je als ‘echte liefhebber’ wild enthousiast wordt van deze ontwikkeling, dat is een andere vraag. Veredelaar Vilner windt er geen doekjes om: volgens hen kan het allemaal wel wat spannender, vooral op het vlak van het interieur.

“When it comes to the standard interior it seems like the Italians had run out of imagination.”

Laat interieurs veredelen nu net de expertise te zijn van Vilner! Dus pakten ze een Huracan in de kleur Verde Mantis bij de kladden en gaven het interieur van het ding een fikse makeover.

Het gevolg is een flinke dosis Verde Mantis en carbon fiber aan de binnenkant van de Lambo. Onder andere op de deuren en stoelen is het kleurtje terug te vinden. Uiteraard zijn ook stiksels op het stuur en de randen van de vloermatten groen gekleurd. In vergelijking met ander werk van de tuner zijn de aanpassingen redelijk subtiel te noemen. Vilner omschrijft het resultaat zelf kort en bondig op deze manier:

“The Lamborghini Huracán ‘Verde Mantis’ like it should be.”

Maar, ben jij het eens met de Bulgaren, of ga je van dit ding net zo groen zien als van een bedorven portie bulgur?