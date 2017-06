Deze Mercedes S124 op Marktplaats is een zes-punt-nul

Niet minder dan zes pakken melk onder de kap. Of vier pakken van anderhalve liter.

Of, doe eens gek, spring uit de band: twee pakken van anderhalve liter en drie van een liter. Een beetje excentriek moet de originele eigenaar van deze E-Klasse Combi met een dikke 6.0 liter grote V8 onder de kap immers ook geweest zijn. Dezer dagen zijn power-stations namelijk niks nieuws onder de zon, maar medio jaren ’90 had je er nog niet zoveel. Ja, er waren natuurlijk de Audi RS2 en de E34 M5 Touring, maar nog meer dan nu waren dat niche-producten.

Mercedes leverde de 500E, het topmodel van de W124-range, officieel dan ook niet als zogeheten T-model. Gelukkig waren er voor goed gevulde huisvaders die achterin ruimte voor de hond en de au pair nodig hadden voldoende opties om zo’n gezapige station wat op te peppen. Deze opties luisterden bijvoorbeeld naar de namen Brabus, AMG, Carlsson of Väth. Voor een passende vergoeding toverden zij je Duitse familie-cruiser om tot een bonafide Dickschiff.

Dit is ook de weg die deze auto, op Marktplaats aangeprezen als ‘E500 combi’, heeft bewandeld. De Merc begon zijn leven als een gemoedelijke E320 met een soepele zes-in-lijn onder de kap. Door toedoen van een Japanse eigenaar heeft de auto echter de nodige modificaties ondergaan. Zo zit er een sperdiff op, alsmede een sportonderstel, sportstoelen en een sportuitlaat. Is dat niet een beetje teveel van het goede voor zo’n zespitter?

Misschien wel, maar dat blok heeft dan ook plaats moeten maken voor een V8 van 381 pk. De oorsprong van de V8 leidde tot wat speculatie op de redactie. We vermoeden echter dat het om een M119 6.0 gaat, beter bekend als het blok dat geleverd werd in de E60 AMG en de SL60 AMG. De M119 is geleverd in drie verschillende formaten, namelijk de 4.2, de 5.0 en de 6.0. De 5.0 zat onder andere in de E500, wat de claim dat het hier om een ‘E500 combi’ zou gaan wat logischer maakt. Volgens de advertentie heeft de motor echter een inhoud van 5.950 cc, terwijl het M119 6.0 blok officieel 5.956 cc heeft. Enfin, dat zal wel een tik/afrondingsfoutje zijn of iets dergelijks.

Blijft de vraag over: hoeveel moet zoiets kosten? De verkoper is van mening dat het juiste antwoord op deze prangende vraag 46.975 Euro is. Vergelijkingsmateriaal is moeilijk aan te voeren. Laatst zagen we weliswaar een echte 500E met een enorme berg kilometers langskomen voor twintig ruggen, maar deze combi heeft nog maar 57.407 kilometer gereden. Verder kan je erover twisten of de auto meer waard is dan een 500E omdat ‘ie uniek is, of juist minder omdat er achteraf ‘aan gesleuteld is’.

Hoe dan ook moet je, net als de eerste eigenaar, een bepaald type mens zijn om de auto op waarde te schatten. Als je intens kan genieten van het feit dat je in iets speciaals zit, terwijl de buitenwacht denkt dat je in een verswekkerde frikadel rondtuft, is dit misschien wel de ideale auto voor jou.