Autoblog Advies: luxe non-premium taxi voor €31.000

Dus het mag geen Benz zijn! Of een Audi of BMW. Wat blijft er dan over?

We weten het allemaal: premium is hot. Vaak wordt de term verkeerd gebezigd. Als een Audi kaal is uitgerust of een BMW niet betrouwbaar blijkt dat we massaal cynisch zeggen: “lekker premium is dat!”. Maar dat heeft helemaal niets met het begrip premium te maken. Premium zit namelijk voor een groot gedeelte tussen de oren. Een fabrikant voegt extra (emotionele) waarde toe aan een product om daar substantieel meer voor te vragen. Het gaat niet om betrouwbaarheid, luxe of ruimte. Het imago, knuffelbare dashboards en badgebeleving, daar draait het om.

Het gebrek aan ruimte van sommige premium producten is echter wat Danny een beetje steekt. Want Danny (@MrCabdrivert voor intimi) wil juist een ruime en complete auto. Hij heeft zijn eigen taxibedrijf en stelt net even andere eisen. Hij wil pertinent niet een Audi, BMW of Mercedes-Benz.

“Mijn (zakelijke) klanten willen comfort en ruimte, dat kan je ook in een voordeligere auto vinden.”

Wel beste Danny, daar is geen speld tussen te krijgen. Op dit moment rijdt Danny in een Citroen C5 HDI met 200 pk diesel, automaat, 19″ ‘Adriatique’ velgen en alle opties. Hij rijdt ongeveer een ton per jaar, dus heeft de C5 er na 3,5 jaar al 375.000 km op zitten. Kortom, een verse auto staat op de planning. Maar wat te kiezen?

Uiteraard moet de auto comfortabel en ruim zijn. Aangezien Danny veel in de auto zit en hij autorijden ook als een hobby ziet, mag het wel een beetje een leuke auto zijn. Voor minder dan 150 pk komt hij zijn bed niet uit. Vierwielaandrijving mag, maar is niet noodzakelijk. Essentieel zijn goede stoelen, een prettig werkend multimedia systeem en een solide stereoinstallatie. Hij zit te twijfelen tussen een D-segment stationwagon of een middenklasse crossover/SUV. De wensen en eisen van Danny heet hij keurig in deze tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Citroen C5 Tourer HDi200 Exclusive AUT6 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk (taxi) Budget: € 31.000 ex. bpm en btw Jaarkilometrage: 105.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: C5 is toe aan vervanging Gezinssamenstelling: - Voorkeursmerken /modellen: Sta open voor alles No-go modellen / merken: Mercedes, Audi, BMW

Skoda Superb Combi 2.0 TDI Stylee Business

Consumentenprijs: € 49.145

Prijs excl. btw/bpm: € 32.118

Het loont sowieso om even naar de Skoda dealer te gaan. Het Tsjechische merk heeft namelijk twee uitstekende gegadigden in de showrooms staan. Ten eerste de Skoda Superb (rijtest). Nuchter beschouwd is dit verreweg de beste keuze. Het is namelijk een lel van een auto met enorm veel binnenruimte. De prijs is uitermate gunstig en de uitrusting zeer compleet. De 190 pk motor is meer dan voldoende en je hebt een fijne automaat. Prima keuze, waarschijnlijk ook de reden dat veel taxibedrijven niet immer met een E-klasse rijden, maar de kwaliteiten van de Superb hebben ontdekt. Nadelen? Echt een dynamische auto is het niet en er zit niet zo heel erg veel sjeu aan.

Skoda Kodiaq 2.0 TDI Greentech (190 pk) 4×4 Style

Consumentenprijs: € 49.550

Prijs excl. btw/bpm: € 26.591

De Kodiaq (rijtest) heeft in vergelijking met de Superb iets meer sjeu, hoewel het in zijn segment het braafste jongetje van de klas is. Ondanks dat de Kodiaq groter lijkt en zwaarder is, is het qua lengte een kleinere auto dan de Superb. De 190 pk diesel is in dit geval adequaat (in plaats van vlot) en ook het verbruik zal wat hoger liggen. Voordeel van de Kodiaq is dat je klanten met gemak kunnen in en uitstappen. Ook is het rijden in een SUV erg prettig: je zit net even wat hoger en hebt wat meer overzicht. Qua uitrusting is de Kodiaq niet zo luxe als de Superb, maar je komt ook niets te kort. De opties zijn bijzonder voordelig, dus je kan de auto aankleden naar wens.

Ford Kuga 2.0 TDCI Vignale (2WD)

Consumentenprijs: € 48.740

Prijs excl. btw./bpm: € 31.378

Soms zijn er van die auto’s dat je je afvraagt waarom ze niet op elke straathoek staan. Neem de Ford Kuga bijvoorbeeld. Net als álle concurrenten een prima uitziende crossover. Maar de Kuga Vignale is stiekem fijner dan die concurrenten. Het interieur is des Fords: uitgewogen en strak zonder oncomfortabel te zijn. In de Vignale-uitvoering krijg je alle luxe die je je maar kunt wensen, inclusief een voorkeursbehandeling bij de dealer en werkplaats. Dat is pas premium! De motor is prima en het onderstel is des Fords: buitengewoon goed voor elkaar. Zo sportief als de vorige Kuga is de huidige niet, maar het is nog altijd een goed sturende auto voor zijn klasse.

Kia Sorento 2.2 CRDI Executiveline (2WD)

Consumentenprijs:€ 65.970

Prijs ex. btw/bpm: € 33.351

De eerste Kia Sorento was een hit. Elke zichzelf respecterende strandtenteigenaar of marktkoopman had er eentje. Het huidige model is er echter al sinds 2015 en je ziet ze nauwelijks. De kleinere Sportage verkoopt uitstekend, maar omdat je bij een Sorento 25 mille aan BPM betaalt, is het niet langer een populaire auto. Als je de BTW en BPM eraf haalt blijft er in dit geval een bedrag over wat iets hoger ligt dan het gestelde budget. Maar deze Executiveline is dat helemaal waard.

De Sorento (rijtest) wordt werkelijk tot aan het dak toe compleet afgeleverd. Een kleine greep: Active Cruise Control, lederen bekleding, navigatie, uitstekende audio, dikke wielen, elektrisch schuif/kanteldak en elektrische stoelen. Allemaal standaard. Tel daarbij op dat je een 2.2 diesel onder de kap hebt met 200 pk, gekoppeld aan een automaat en 7 jaar garantie. Last but not least: het is ook nog eens een stoere bak om te zien. Topaanbieding.

Renault Talisman dCi 160 Initiale Paris

Consumentenprijs: € 50.290

Prijs excl. btw/bpm: € 32.811

Onlangs is de Citroen C5 uit productie gegaan en de Peugeot 508 loopt op zijn laatste benen. De Renault Talisman (rijtest) is zodoende de laatste moderne Franse berline die je in de prijslijsten kunt vinden. Als je het budget iets kunt rekken (of een beetje korting kunt bedingen) dan valt het dikste van het dikste binnen de mogelijkheden: de dikste diesel in de uiterst luxueuze Initiale Paris uitvoering. In dit geval heb je leder zo ver het oog reikt, navigatie, bijzonder gave velgen en Xenon, om maar wat te noemen. Kijkend naar de gunstige prijs en de aanwezige uitrusting vraag je toch af waarom je in hemelsnaam zou kiezen voor een kleinere, kalere en duurdere BMW of Audi.

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Innovation

Consumentenprijs: € 44.245

Prijs excl. btw/bpm: € 24.173

Met deze Insignia toont Opel aan dat het niet eens nodig is om het gehele budget er doorheen te jagen. Het is eigenlijk de vraag waarom de Insignia niet duurder is. Op papier lijk je namelijk niets te kort te komen. De meest luxe uitvoering met de sterkste diesel voor minder dan 25 mille. Alleen een automaat is (nog) niet mogelijk. Qua rij-eigenschappen is het ook geen verkeerde auto, getuige de rijtest van @CasperH. Daarbij is het een gloednieuwe auto, dus de komende jaren rijd je er vers bij. En je hebt nog wat budget over voor een paar fijne opties. Absoluut de moeite waard om eens nader te bekijken.

Volvo V90 D3 Kinetic:

Consumentenprijs: € 48.995

Prijs excl. btw/bpm: € 31.775

Maar we gingen toch niet voor Premium? Klopt helemaal. Daarom is deze Volvo er met name voor de referentie, maar de instap V90 is niet eens zo’n slechte deal. Toegegeven, een 150 pk diesel met handbak is niet het toppunt van luxe. De stoffen bekleding ook niet, maar de stoelen waar dat stof omheen zit wél. Ook is het ruimteaanbod zeer aangenaam te noemen. En zo kaal is een kale Volvo V90 (rijtest) eigenlijk niet eens. Aangezien er geen persfoto’s zijn van het instapmodel zijn, hebben we de configurator aangeslingerd. Kan erger toch? Qua veiligheidsuitrusting kom je overigens niets te kort en ook het grote centrale scherm zit er standaard in. Ook de uiterst comfortabele rijeigenschappen krijg je standaard. Natuurlijk wil je een V90 D5 AWD Inscription, maar zo enorm te kort kom je met de basis-V90 niet. Kies een chique kleur, laat de zetels achteraf met leder bekleden en niemand zal door hebben dat je een instapper hebt.

Seat Alhambra 2.0 TDI Style

Consumentenprijs: € 53.495

Prijs ex. btw/bpm: € 32.458

Ruimte kan gezien worden als een enorme luxe. In het geval van Business Class in vliegtuigen gaat die vlieger in elk geval op. De Seat Alhambra’s grote troef is de ruimte. Ook heb je een heel fijne hoge zitpositie en een variabel interieur.

Uiteraard is het geen spannende auto en voor het geld is de auto niet echt compleet. De 2.0 TDI met 150 pk is niet spectaculair, maar doet zijn werk prima. De DSG automaat is een aanrader: gewoon een fijne transmissie. De Alhambra is niet spannend en ten opzichte van een SUV als de Kodiaq ziet het er allemaal wat belegen uit. Het ruimte aanbod is echter ongekend. Je kan ook kiezen voor de technisch identieke Volkswagen Sharan, maar die zijn ietsjes duurder. Dat Volkswagen-logo wordt namelijk gefreesd door linkshandige art-deco monniken met een volkoren-fetisj. Door de zeldzaamheid daarvan is de Sharan duurder.

Yolo: Lincoln Town Car limousine 120″

€ 20.000

2006

110.000 km

Jazeker, een stretched-limo. Waarom ook niet. Super-yolo. Maar er valt wel degelijk wat voor de Town Car te zeggen. Dankzij het body-on-frame principe zijn ze zwaar, maar ook waanzinnig sterk. En geschikt om een verlenging toe te passen. De motor is de goede oude 4.6 Modular V8. Niet een bijster geraffineerd apparaat, maar uitstekend op zijn taak berekend.

Het is wel zaak om een paar flinke LPG-tanks in de kofferbak te leggen, want de auto is ietwat dorstig. Je kan ze naast taxi ook inzetten als vervoer voor galafeestjes, Feyenoord-spelers (wanneer ze iets te vieren hebben) en bij Autoblog redactie-borrels.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!