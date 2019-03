Vind gestolen onderdelen terug in deze oude schuur

Of een hele Polo aan onderdelen.

Het is wel een interessante documentaire waard. Wat gebeurt er in hemelsnaam met je auto nadat deze is gestolen? Niet dat we moeten hopen dat je auto gestolen wordt, maar er zit een niet al te transparante business achter die zeker autogerelateerd is. Misschien dat we vandaag beter kunnen zeggen: auto-onderdelen gerelateerd. Want dat is het onderwerp waar we deze middag op stuitten.

De politie van Goeree-Overflakkee (je weet wel, dat eiland boven Zeeland, maar onder Rotterdam) heeft een grote slag geslagen. Ze kregen een tip binnen van een anonieme bron. Op basis van de melding is de hermandad van Goeree-Overvlakkee even een kijkje wezen nemen. Er is controle gedaan in een boerenschuur in Sommelsdijk. Leuk feitje over Sommelsdijk: tot 1805 was het onderdeel van de Provincie Zeeland, maar daarna werd het onderdeel van (Zuid)-Holland. Je hebt er verder niets aan, maar nu weet je het en kun je het je vrienden vertellen.

Terug naar de boerenschuur. Bij de controle ervan troffen de agenten diverse gestolen auto’s aan. Dat niet alleen, ook stond de schuur vol met auto-onderdelen. Om de boel te in beslag te kunnen nemen had de politie nogal wat materiaal nodig: drie vrachtwagens en twee takelwagens. De eigenaar van de schuur weet naar eigen zeggen van niets: hij had de schuur namelijk onderverhuurd aan de verdachte.

Er gaat uitgebreid onderzoek gedaan worden door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en natuurlijk gaat politie Goerree-Overflakkee ook een onderzoek instellen. Mocht je je auto-onderdelen herkennen: weet je meteen hoe het zit.