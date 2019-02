Werkloze met Lambo loopt tegen de lamp in Gorinchem

Het is toch ongelofelijk.

Als crimineel wil je niet in de spotlights staan. Slimme jongens doen er alles aan om onder de radar te blijven. Dan zijn er ook nog criminelen die pronken met niet eerlijk verkregen vermogen. Die laatste groep heeft dan ook de grootste kans om betrapt te worden door de autoriteiten.

Een 34-jarige man uit Gorinchem is zo’n crimineel die maar al te graag zijn mooie spullen aan de buitenwereld liet zien. De inwoner van de Zuid-Hollandse plaats trok met zijn paars gewrapte Lamborghini Gallardo Spyder de aandacht. Zeker toen de autoriteiten een background check deden en ontdekten dat de man geen officiële inkomsten had.

De politie ging op nader onderzoek uit. Bij een inval in zijn woning werd een hennepkwekerij met zo’n 200 planten ontdekt. Ook bleek de man flinke geldbedragen op diverse bankrekeningen te hebben staan. Meerdere auto’s, waaronder een BMW 7 Serie en de paarse Lamborghini werden in beslag genomen. De man is aangehouden op verdenking van witwassen.

Bij de inval was een 20-jarige vrouw uit Rijnsburg in de woning aanwezig. In het kader van het onderzoek moest ze ook mee naar het bureau. De politie was de man op het spoor gekomen naar aanleiding van een samenwerking tussen basisteam Lek en Merwede en Confisq: een samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Fiod en de gemeente Gorinchem. Naar aanleiding van een onderzoek kon er een inval plaatsvinden en de man aangehouden worden. Beide verdachten zitten nu vast en worden verhoord. De politie zegt het onderzoek voort te zetten.

Fotocredit: Politie Lek en Merwede via Instagram