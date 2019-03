Dit mormel knalt in 2,59 seconden naar de 100 km/u

Nee!: niet 2,6. Dat zou traag zijn.

Altijd leuk als je over een beurs loopt: het is soms lastig om alle indrukken en specificaties op je in te laten werken. Uiteraard is het geweldig (daarom is het ons werk!), maar heel af en toe sluipt er een ‘wat is dit ook alweer?’ momentje binnen. Dat was precies bij deze auto het geval. Kijk er even naar en laat het op je inwerken.

Dat eenmaal gedaan hebbende, doet de auto enorm veel denken aan een auto uit GTA 5. Daarmee doen wij de creaties van GTA 5 een beetje mee te kort. Het betreft de ‘Arcfox GT’, een creatie van de Chinese fabrikant BAIC. Voor wie BAIC niet kent, we hebben hier een afbeelding van hun designcentrum:

De BAIC Arcfox GT is een elektrische supercar, waarom ook niet. Elke motor is voorzien van een eigen motor van dik 250 pk. Het ding heeft dus meer dan 1.000 pk. Het is dus de zoveelste serieuze supercar die het gaat opnemen tegen de gevestigde orde. Zelfs de ideeën zijn kopieën.

Volgens BAIC is de Arcfox bijzonder snel, de 0-100 km/u sprint wordt namelijk afgelegd in 2,59 seconden. Als er een tweede cijfer achter de komma staat bij zo’n tijd wéét je dat het verschil maakt. Tegelijk met de Arcfox GT introduceert BAIC direct ook de Arcfox GT Track Edition. Deze heeft een gestript interieur, rolkooi en een hele grote spoiler. Volgens BAIC is de auto uitgerust met ‘Formule E’-technologie en levert het ding 1.609 pk en 1.320 Nm.