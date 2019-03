Dame poetst de auto van Vladimir Poetin

De auto moet blinken!

Op de beursvloer in Genève is ook het Russische Kortezh aanwezig met de Aurus Senat. Normaal gesproken krijgen dit soort merken weinig aandacht tijdens de show, omdat er simpelweg ongelofelijk veel ander nieuws te vinden is. Toch weet Kortezh mensen te trekken en dit heeft een reden.

Niemand minder dan de Russische president Vladimir Poetin gebruikt de Aurus Senat als vervoersmiddel als hij zijn ambt uitoefent. Dat maakt de sedan, die wat trekjes heeft van een Rolls-Royce, toch een stukje bijzonderder.

Het uiterlijk doet tevens denken aan de statige Flying Spur. Helaas is het interieur wat minder indrukwekkend. De aanwezige materialen en kleurgebruik voelen wel heel Russisch aan. De auto beschikt over een 4.4 liter grote V8 en werd vorig jaar voor het eerst aan de wereld getoond tijdens de Moscow International Automobile Salon.