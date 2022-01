Eindelijk! Je kunt een alternatieve grille voor de M3 bestellen

Dit keer is het geen render, maar een grille die je gewoon per direct kunt bestellen en op je M3 monteren.

Het is al uitentreuren besproken, maar de grille van de nieuwe BMW M3 valt niet bij iedereen in de smaak. Laten we het daarop houden. Daarom waren er diverse partijen als de kippen bij om met een alternatief grille-design voor de M3 op de proppen te komen.

Daar had je als koper niet zoveel aan, want het waren allemaal renders. Nu hebben we echter een aftermarket grille die je ook daadwerkelijk kunt bestellen. De alternatieve M3-grille is afkomstig van de Amerikaanse tuner Vorsteiner.

Het is duidelijk waar Vorsteiner de inspiratie vandaan gehaald heeft. De grille lijkt namelijk sprekend op die van de M4 GT3. Het belangrijkste verandering c.q. verbetering ten opzichte van een standaard M3 is dat de nieren zijn opgedeeld in twee delen. Daarmee zijn het niet langer twee enorme gapende gaten in de neus.

Vorsteiner heeft verder gekeken dan de neus van de M3 lang is. Ze hebben namelijk een complete aerokit voor de M3, met een splitter, side skirts, een spoiler en een diffuser. Als klap op de vuurpijl is er een set fraaie gesmede velgen.

Zoals gezegd zijn deze onderdelen ook daadwerkelijk te bestellen op de website van Vorsteiner. Daarom kunnen we ook meteen vertellen wat dit geintje kost. Voor de hele kit (exclusief de velgen) ben je omgerekend €7.612 kwijt. Ben je alleen geïnteresseerd in de grille? Die kost los €1.314.