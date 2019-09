Zijn deze 9 aangepaste E46 M3’s zijn wél geslaagd?

Daar kan over gediscussieerd worden!

Een paar weken geleden behandelde Autoblog een bijzonder project van Hamann. De Duitse tuner ging destijds zeer rigoureus te werk met een M3, een exemplaar met een 6,1-liter grote twaalfcilinder. Jazeker, 6,1 liters in een D-segment auto: te bizar voor woorden eigenlijk. Er zijn wel meer voorbeelden uit die tijd: vroeger werden veel auto’s namelijk op een leukere manier aangepakt. Er moest immers meer werk worden verzet. Tegenwoordig kun je gemakkelijk met een chip, inlaat, downpipe en uitlaat al 35 procent meer vermogen opwekken, terwijl tuners daar vroeger serieus voor aan de slag moesten.

AC Schnitzer S3 Sport (E46)

AC Schnitzer had diverse pakketjes voor de 3 Serie. De ACS3-modellen waren gebaseerd op de gewone E46, de S3 was gebaseerd op de M3. AC Schnitzer is een gerenommeerde tuner, maar ook dit bedrijf toverde er niet zomaar een paar paarden bij. Sterker nog, de S3 leverde exact dezelfde 343 pk. De 3.2 zescilinder zat al behoorlijk op zijn limiet. Wel pakte AC Schnitzer het onderstel aan en godzijdank ook de remmen, niet echt het sterke punt van de standaard E46 M3. Qua uiterlijke wijzigingen is het niet ieders smaak, maar zoals altijd is het wel topkwaliteit én het heeft ook daadwerkelijk een functie.

Hartge H50 V8 (E46)

Ook bij Hartge vonden ze dat er niet veel winst te behalen viel bij de S54-motor van de M3. Hun werkwijze was echter compleet anders dan bij hun collega’s uit Aken. Ten eerste de motor. De 3.2 zes-in-lijn werd vervangen door een moddervette 4,9-liter V8 uit de BMW M5. Het voordeel is dat ze een behoorlijke winst hadden qua vermogen en koppel. De 400 pk en 500 Nm was voldoende om het prestatiepotentieel naar boven te tillen, zonder dat de betrouwbaarheid in het geding kwam. Nog een verschil is het uiterlijk. Ja, er waren veel wijzigingen, maar deze waren juist heel subtiel toegepast. Helemaal goed, zo.

Vorsteiner M3 Coupé (E46)

Ook bij Vorsteiner geen upgrades voor de motor. Daarmee geeft het toch wel aan hoe knap het van BMW was om de 360 pk sterke zes-in-lijn van de M3 CSL te bouwen. Dat waren hele dure extra paarden. De modificaties van Vorsteiner waren wel geïnspireerd door die van de CSL. Zo waren motorkap, achterklep, spoiler en een heleboel andere onderdelen uitgevoerd in koolstofvezel, om het gewicht naar beneden te brengen. Zo kon je een soort CSL maken van je gewone M3.

MCP Racing M3 ‘The Hulk’ (E46)

In Rusland kijkt men net even anders aan tegen tuning. Daar mag het allemaal wel iets flamboyanter. Of het resultaat geslaagd is, mag je zelf oordelen. Origineel is het in elk geval wel. Hun creatie, die ze ‘The Hulk’ noemden, was allesbehalve subtiel. Niet alleen door de groene lak, maar ook door de extra gaten in de bumper – die overigens wel functioneel zijn! Ook is er een koolstofvezel airbox, net als de CSL heeft. In het interieur is ook het een en ander gedaan, waaronder de montage van twee racekuipen. Voor het betere CSL-effect werd de rest van het interieur gestript en werd er een rolkooi gemonteerd. Op zich indrukwekkende hardware, maar man wat doet The Hulk pijn aan je ogen.

G-Power G3 CSL V10 (E46)

Dit is mijn persoonlijke favoriet. Bij G-Power doen ze niet veel aan uiterlijke tuning. Ja, hun M3 was verlaagd en er zaten grotere velgen onder en ook hier een extra luchtinlaat in de bumper. Onderhuids ging echter alles op de schop. Zo ging de S54 eruit ten faveure van een S65-V10. Jazeker, het blok uit de M5 (E60) lag in het vooronder. Qua gewicht scheen het behoorlijk mee te vallen, de S54 was niet de lichtste motor aller tijden, terwijl de S85 voor een V10 juist wel erg licht was. Omdat G-Power een tuner is, werd de motor wel lichtjes gekieteld naar 550 pk en 580 Nm. Daarmee kon je in 4,2 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 335 km/u. Mocht je een M3 hebben, ze schijnen ze nog om te kunnen bouwen voor je. Dat begint bij zo’n 70.000 euro en dan moet je je eigen M3 meenemen. Slik.

IND M3 Coupé (E46)

Bij IND maken ze niet alles zelf, maar werken ze met heel veel onderdelen van andere tuners. Zolang je het maar goed doet, kan dat hele mooie resultaten opleveren. In dit geval is het uitstekend gelukt. Er zit een Vorsteiner bumper en de wielen komen van de firma HRE Wheels. Dankzij het KW Variant 3 onderstel ligt de M3 lekker laag op zijn buik. De kleur is overigens geweldig gekozen, @jaapiyo is als een kind zo blij op het moment. Deze M3 is dankzij een ESS VT2-550 supercharger kit overigens veel sneller dan een standaard M3, daarmee stijgt het vermogen met 217 pk naar liefst 550 pk! Ook qua koppel win je enorm veel, want je hebt nu 583 Nm tot je beschikking. Misschien is deze toch meer een favoriet. Mocht je deze kit op jouw M3 willen, dan is dat aanzienlijk goedkoper dan een V10 erin lepelen. De kit kost exclusief montage zo’n 7.5 mille. Tel uit je winst.

Breyton M3 Coupé (E46)

Volgens sommigen is de BMW M3 in standaard vorm al een snoepje en dat klopt eigenlijk ook. Het was (en is!) een van de weinige auto’s die perfect uit de fabriek kwam rollen. Dat dachten ze bij Breyton ook. Vroeger was het een tuner, tegenwoordig houden ze zich alleen bezig met het monteren van velgen. Deze zijn uiteraard gesmeed en een stukje lichter dan de originele wielen. Kun je die mooi bewaren als je ‘m door wil verkopen.

Hamann Las Vegas Wings (E46)

De twaalfcilinder Hamann M3 Laguna Seca was een bizar apparaat. Erg gaaf dat ze het gedaan hebben, maar het was een behoorlijke klus om die V12 erin te krijgen. Ook is zo’n twaalfcilinder behoorlijk zwaar. Niet wat je wil, eigenlijk. De ‘Las Vegas Wings’ (ja, zo heette ‘ie echt) had weliswaar een andere motor, maar geen V12. Het was de V8 uit de M5, goed voor 400 pk. Je kon deze engine swap overigens ook alleen bestellen zonder alle andere vreemde deuren, spoilers en wielen. Dat moest wel op een speciale manier, uiteraard tegen een bepaald tarief.

Racing Dynamics Tornado S (E46)

Wederom een BMW-tuner waar we bijna nooit meer wat van horen is Racing Dynamics. In de jaren ’90 waren ze op hun absolute hoogtepunt, net zoals BMW dat ook was volgens de kenners. De ‘Tornado S’ was het resultaat van een paar maanden stoeien met de M3. Ook hier werd de zescilinder van de standaard M3 eruit gelepeld en kwam er een V8 voor in de plaats. Wederom een V8 uit de E39, die blijkbaar eenvoudig gemonteerd kon worden. Maar omdat 400 pk véél te weinig is, werd het blok gekieteld tot 515 pk. Daarmee kon deze Tornado S een topsnelheid halen van 305 km/u. Mocht je interesse hebben, de bodykits en velgen zijn nog gewoon leverbaar.

