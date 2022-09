Vliegende motorfiets vanaf nu te koop en is kneiterduur!

De eerste echte vliegende motorfiets is te koop in Japan, maar is kneiterduur. Je moet aardig wat duiten neerleggen om te pionieren.

Want je bent echt een pionier als je het aandurft om op deze motorfiets te stappen. Niet iedereen voelt zich veilig op een uit de klauwen gegroeide drone. Maar goed, uniek is het wel. Overigens experimenteert het Amerikaanse leger al heel lang met dergelijke vliegende motoren.

Vliegende motorfiets te koop

De Xturismo, zoals het apparaat heet, is vanaf nu te koop in Japan. De prijs begint rond de 778.000,- euro. De futuristische motorfiets is pas onthuld op de Detroit Auto Show. De planning is dat de vliegmachine volgend jaar ook leverbaar is in Amerika. In Star Wars -ja de films- zijn snelle landspeeders te zien. De ontwerper van de Xturismo, Shuhei Komatsu, is gek op deze apparaten. Daar heeft hij zijn inspiratie dan ook opgedaan, zegt hij tegen Detroit News. Toen hij opgroeide besloot hij er een zelf te maken.

Het is een landspeeder voor de Dark Side

Nu is het apparaat zover dat het echt kan vliegen en bruikbaar is. Het gevaarte kan ongeveer 40 minuten in de lucht blijven en haalt een topsnelheid van 100 kilometer per uur. Best indrukwekkend, want de Xturismo weegt bijna 300 kilo. Het is uitgerust met een hybride motor van Kawasaki. Het bedrijf is in eerste instantie gespecialiseerd in het bouwen van onbemande drones, nu heeft het dus een grotere variant gemaakt.

Lekker vliegen

De grote drone, want dat is het, is te koop in Japan. Dit omdat daar minder strenge regels gelden. Het land ziet het niet als een vliegtuig, daardoor heb je geen ingewikkelde vergunning of vliegbrevet nodig. De CEO van het bedrijf hoopt dat dit tevens het geval zal zijn in Amerika. Het is maar de vraag of de vliegmachine ooit toestemming krijgt in Europa. Wij (nou ja, meer onze beleidsbepalers) zijn namelijk dol op ingewikkelde regels.

Bang aangelegd? Wees gerust, de Xturismo komt met allerlei veiligheidsvoorzieningen om onder andere botsingen te voorkomen. Het bedrijf denkt dat veel mensen de vliegmachine kopen om te recreëren, net zoals bijvoorbeeld waterscooters. Overheden zouden het kunnen aanschaffen om te gebruiken om inspecties te plegen van infrastructuur. Of handhavingstaken uit te voeren.