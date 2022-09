24-jarige crasht Porsche 911 GT3 hard in regen

Zonde, deze Porsche 911 GT3 crasht in de regen en komt er niet met kleerscheuren vanaf.

De Porsche die we zien is niet meer in originele staat. Rijden in regen kan voor iedereen gevaarlijk zijn. Je ziet minder, andere wegmisbruikers anticiperen minder snel en het kan gladder zijn. Zomaar drie dingen die het rijden in de regen überhaupt gevaarlijker maken, maar met een supercar zoals een Porsche 911 GT3 is het alle hens aan dek.

Porsche 911 GT3 crash

Schreven we vanmorgen eerst dat een 24-jarige jongen mensen heeft opgelicht met nep-Ferrari ’s, nu is het de beurt aan een jongen met dezelfde leeftijd die een GT3 aan barrels heeft gereden.

Wij zien aanzienlijke schade op de foto’s. Tevens moet een het een flinke klapper geweest zijn, want we zien dat verschillende airbags geactiveerd zijn. Waaronder de gordijnairbag aan de zijkant. De foto’s zijn afkomstig van de Duitse politie en de GT3 staat er droevig bij. Tussen de kruisingen Trockau en Bayreuth-Süd verloor de jongeman de macht over het stuur op een natte weg bij het wisselen van rijstrook.

Misschien waren de glibberige witte strepen op het wegdek de oorzaak van het ongeluk. Wat er zeker gebeurde is dat de Porsche slipte en daarna raakte de auto meerdere keren de rechter vangrail. De brandweer van Trockau werd ingezet om de plaats van het ongeval te beveiligen en schoon te maken.

Resultaat? Aanzienlijke schade. Aan alle kanten zien we dat de klapper schade heeft veroorzaakt bij de GT3. Gelukkig bleven de bestuurder, maar ook de passagier ongedeerd. Dit laat maar weer eens zien dat de veiligheidssystemen steeds beter worden en goed werken.

Schade

Tsja, de Porsche zal wel weer op te lappen zijn. De materiële wordt geschat op een bedrag van ongeveer 150.000,- euro. Aardige rekening, maar vermoedelijk wel de moeite waard. De 24-jarige komt dus met schrik vrij, maar zal zich wellicht afvragen of een 911 GT3 met 510 pk wel aan hem besteed is. Of gewoon niet rijden in de regen, dat kan ook.

Afbeeldingen via Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth