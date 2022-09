Levertijden Model Y gedaald naar 1 week

Met zulke korte levertijden voor de Model Y wordt het lastig voor de concurrentie.

Autoshowrooms zijn een rare plaats om te vertoeven de laatste tijd. Ja, er staan modellen in de showrooms, de verkopers zeggen ‘Wat een leuke kinderen!’, er is koffie aanwezig, maar een auto bestellen is lastig. Je kan wel een order tekenen, maar de auto daadwerkelijk geleverd krijgen is een heel ander issue.

Zeker als het gaat om moderne, capabele en enigszins bereikbare elektrische auto’s moet je lang wachten. Behalve bij Tesla, zo meldt InsideEVs. Tesla heeft namelijk voor de derde keer deze maand zijn levertijden verkort! Dat is een geluid dat je niet veel hoort dezer dagen. Om het even duidelijk te maken, het gaat hier om de Chinese versies van de Model 3 en de Model Y.

Als je een instapmodel wenst, is de mogelijkheid daar dat je ‘m volgende week al kunt rijden! Toegegeven, het is van 1 tot 8 weken, maar dat is aanzienlijk beter dan van 6 tot 10 weken (wat op zich al niet verkeerd is).

Levertijden Tesla Model Y

De belangrijkste uitvoering is, zo schatten wij in, de Tesla Model Y Long Range AWD. Daarvoor moest men eerst van 10 tot 14 weken wachten om een rondje te kunnen rijden. Dat was al beter dan de 16 tot 20 weken wachttijd die je eerst had. En nu? 1 tot 10 weken!

De Gigafactory in Shanghai is een bijzondere. Het is een van de weinige fabrieken die niet in een joint venture-vorm is opgericth in China. De fabriek heeft afgelopen zomer een flinke upgrade gehad om meer auto’s te kunnen produceren, iets dat dus klaarblijkelijk ook lukt.

Dalende vraag?

Bij InsideEVs stellen ze overigens dat de korte wachttijden ook te maken kunnen hebben met een dalende vraag en te hoge prijs. Nu lijkt dat ons een ietwat voorbarige conclusie. Het is een mogelijkheid, maar gezien de vele wachttijden en chiptekorten bij andere merken lijkt het ons sterk dat men geen behoefte heeft aan een Tesla.

Sterker nog, als Tesla de productie kan opschalen én de prijs nog kan verlagen (wat ze kunnen met hun marges door de lage productiekosten) kan dit voor andere merken nog weleens een onderdeel zijn waar ze zich op stuk bijten. De verwachting is overigens dat de Tesla Model Y binnenkort zal uitgroeien tot de meest verkochte auto, wereldwijd.

