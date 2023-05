Vliegende Nissan vastgelegd op bodycam [video]

Grote verhalen zijn niets waard zonder dat het is vastgelegd op camera. Dus ja, je kan met een Nissan Altima de eindscène van Gone in 60 Seconds na hebben gedaan. Maar, als dat niet op video staat, is het niet gebeurd. In dit geval zijn er bodycams en bewegend beeld! Dus dan is het waar, check de vliegende Nissan hier, op Autoblog!

Videocredits: Police Lowndes County, Georgia.