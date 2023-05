Nieuwe Fiat Topolino maakt briljante comeback

De nieuwe Fiat Topolino is een geweldig uitziende retro-mobiliteitsoplossing. Kijk die deuren!

Voor sommige autofans komt de overstap van benzine- naar elektrisch niet gelegen. Die houden van vroem-vroem geluiden en klampen zich daar graag aan vast. En dat mag, een Busso V6, Maserati V8 of Ferrari V12 klinkt ook episch.

Maar net zoals met gewone auto’s heb je bij EV’s twee categorieën: auto’s die niet leuk zijn en auto’s die wél leuk zijn. Deze nieuwe Fiat Topolino behoort absoluut tot de laatste categorie.

Nieuwe Fiat Topolino

De Fiat Topolino is een elektrisch autootje dat speciaal bedoeld is voor gebruik in stedelijke omgevingen. Aangezien de deuren zijn vervangen door een touw, is het niet de meest ideale auto voor snelle Autobahn-ritten of het beklimmen van een Alpenpas.

De auto is perfect voor beginners, in sommige gevallen mag je al vanaf je zestiende erin rijden (beetje afhanklijk van de wetgeving). Het voertuig wordt – geheel volgens de heersende trend – een mobiliteitsoplossing genoemd. Daar zit in dit geval wel een kern van waarheid in. In de meeste gevallen heb je aan tientallen kilometers range, twee zitplaatsen en een beetje bagageruimte voldoende.

Dit is dus de perfecte tweede auto. Natuurlijk, met een dikke SUV met V8 kan het ook, maar dit is simpelweg handiger. En in het geval van de nieuwe Fiat Topolino is het ook nog eens leuker. Kijk er alleen maar naar!

Natuurlijk tapt Fiat uit een bekend vaatje. Diverse elementen van de Fiat 500 zijn overgebracht naar het elektrische stadsrakkertje dat ons overigens wel een beetje bekend voorkomt.

Zusje van Rocks en Ami

Het is natuurlijk de Fiat-versie van de Opel Rocks-e of de Citroen Ami. Fiat heeft nog geen details vrijgegeven qua technische specificaties, maar kijk er niet van op als deze identiek zijn aan de genoemde Opel en Citroën. Al deze merken behoren tot het Stellantis-concern, dus het is niet vreemd dat men de techniek onderling deelt.

Dus we gaan ervan uit dat de auto een vermogen heeft van iets meer dan 8 pk. Met de 5,5 kWh-batterij kom je dan zo’n 75 km ver. De topsnelheid bedraagt bij de Rocks-e zo’n 75 km. Meer dan voldoende om en dagje door de stad te crossen.

Mocht de naam Fiat Topolino je bekend voorkomen, dat is de naam van de voorganger van de originele Fiat 500. Samen met de Piaggo Ape is dat toch wel het voertuig dat Italië mobiel heeft gemaakt na de Tweede Wereldoorlog.

