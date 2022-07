Video: Nissan Ariya, moet Volkswagen bang worden?

Dat is andere koek dan de Leaf. De Nissan Ariya is even wennen wat dat betreft.

Nissan zet de volgende stap in het aanbod van het elektrische modellengamma. Dat is nogal karig want je hebt alleen de Leaf. Met de Leaf waren de Japanners hun tijd vooruit. De concurrentie was minimaal, daardoor had Nissan een streepje voor op de anderen. Zou je zeggen.

In de afgelopen jaren is het vrij stil gebleven, maar het merk is terug. De Nissan Ariya is de volgende stap voor de Japanners. Het vooruitstrevende design is even wennen. Dat is hele andere koek dan we nu van de Nissan Leaf gewend zijn. Weg zijn conservatieve lijnen en voor je staat een Japanse crossover met een uitgesproken ontwerp.

De volledig elektrische auto komt qua accupakket in twee smaakjes. Met een 63 kWh grote accu of een 87 kWh grote accu. Nissan heeft met de Ariya in elk geval één streepje voor op diverse Duitse concurrentie. Waar de Volkswagen ID.4 een lange levertijd kent, is de Ariya al wel snel te rijden. Mobility Service kan de Nissan Ariya meteen uit voorraad leveren.

Wouter maakt kennis met de Ariya bij Mobility Service. In de video komen leaseprijzen, levertijden en informatie over het opladen van deze EV aan bod.