Best verkochte auto in Europa is géén Golf of Clio!

Het is good news! In Europa werd in juli één auto onbetwist het meest verkocht en voor de verandering is het eens geen Golf en maar half een Clio!

De best verkochte auto van Europa behoeft vaak geen uitleg. Het is een model wat we allemaal bij bosjes zien en de midden- of lagere klasse bedient. Denk aan de Volkswagen Polo of Renault Clio, maar het is eigenlijk al jaren zo dat de Golf er vaak met de titel best verkochte auto van Europa vandoor gaat. In juli is er een auto die de koppositie pakt die heel logisch is, maar het nog nooit heeft geflikt.

Dacia Sandero: best verkochte auto Europa

U hoort het goed: het is Dacia ein-de-lijk gelukt om bovenaan te staan met de Sandero. Waarom eindelijk? Omdat dit eigenlijk het soort auto is waar Europa van zou moeten smullen. Spotgoedkoop, tegenwoordig met een aantal leuke opties beschikbaar en vooral zoals gezegd echt zo goedkoop dat Jan Modaal gewoon een nieuwe auto kan betalen. In juli 2021 wist de Sandero – redelijk ruim – de best verkochte auto van Europa te worden. Chapeau!

Golfdaling

We moeten er wel eerlijk bij zeggen: dit heeft slechts een klein deel te maken met de Sandero. Goed, het helpt dat die volledig vernieuwd is, waarmee hij zes procent beter verkocht dan in juli 2020. Het heeft voornamelijk te maken met de daling van een sterke 37 procent voor de vorige koning in juli, de Volkswagen Golf. Mensen wijken – als het aan de cijfers van juli ligt – uit naar ofwel de kleinere Polo, ofwel de crossovers T-Roc of T-Cross. Vroeger werden die zeg maar op één Golf-hoop gegooid, nu is er wat te kiezen. De Golf wordt op de hielen gezeten door de Toyota Yaris die ook populairder is dan vorig jaar (drie procent) en de meest explosieve stijging in de top tien vinden we doordat er 39 procent meer units zijn verkocht van de Hyundai Tucson.

Elektrisch

JATO Dynamics, die ons de cijfers presenteert, heeft ook een overzicht van de best verkochte elektrische auto’s in juli. De Volkswagen ID.3 is daar wel koning te rijk (iets dat de verkopen van de Golf ook niet zal helpen) en de Renault ZOE neemt daar juist extreem af. Verder zien we the usual suspects als de Skoda Enyaq, Fiat 500E, Volkswagen ID.4, Mustang Mach-E en Hyundai Kona. Het gaat hier wel om kleinere aantallen: van de ID.3 werd zo’n vierde deel verkocht als van de Dacia Sandero.

