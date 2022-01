Heerlijke Audi RS6 occasion eert zijn voorvader

Deze Audi RS6 occasion is heerlijk samengesteld en dan ook nog eens historisch verantwoord. Koop dan!!1!

De Audi RS6 kent een grote fangroep, maar wordt ook vaak geassocieerd met bepaalde soorten types. Voor onze eigen veiligheid laten we die opmerking even open voor interpretatie. Vandaag gaan we even terug naar de begintijd. Want voordat de hele reeks snelle RS-stationwagons van Audi op de markt kwamen, was er het origineel. De Audi RS2 Avant.

Porsche stationwagon

De Audi RS2 is een kruisbestuiving tussen Audi en Porsche. Zoals vele projecten van Porsche in de jaren ’90 een perfecte combinatie: de sportieve credentials van Porsche en een portie geld van de fabrikant in kwestie. Porsche bemoeide zich echter zo erg met de RS2 dat ‘ie eigenlijk een beetje té goed werd. Als de RS2 een coupé of zelfs sedan was geweest, concurreerde hij te veel met wat Porsche des tijds uitbracht. Dus werd het een stationwagon. Dan weet je zeker dat het geen sportwagen wordt en breng je een uniekere auto op de markt.

Want Porsche bemoeide zich flink met de RS2. Niet alleen de motor is een flink geblazen vijfcilinder door Audi en Porsche die dik 315 pk op de weg zet, ook werkte Porsche mee aan de remmerij en vering en ze assembleerden de auto. De originele Audi 80 Avant kreeg ook de velgen, spiegels en mistlampen/knipperlichten van een Porsche 964 Carrera mee. Dichter bij een Porsche stationwagon zijn we tot en met de Panamera Sport Turismo niet gekomen.

Nogaro Edition

Na het lezen van de titel en intro denk je wellicht: dit ging toch over een Audi RS6 occasion? Ja, maar de historie willen we toch even meegeven om te begrijpen waarom deze speciale editie gaaf is. De Audi RS6 occasion van de dag is namelijk een rasechte Nogaro Edition. Die is vernoemd naar Nogaroblauw, de kleur waarin de RS2 in de folder werd aangeboden. Deze wordt ondertussen weer op meerdere manieren aangeboden bij Audi, maar op de vorige generatie Audi RS6 was ‘ie enkel beschikbaar als uitzwaaimodel. Er zijn 150 exemplaren van de Nogaro Edition geleverd.

Audi RS6 occasion

De kleur is dus Nogaroblauw, maar verder is alles aan deze Audi RS6 lekker zwart. Zwarte raamlijsten, zwarte details in de grille en een zwart Audi logo, zwarte spiegelkappen en ook een volledig zwart interieur. Dat laatste is een klein beetje jammer, want je kon de Nogaro Edition ook krijgen met de zittingen in blauw alcantara. Maar we moeten zeggen, de blauwe stiksels die je krijgt zijn ook prima. Het maakt het interieur ook vooral een zwart geheel, mede dankzij allerlei inleggen met carbonpatroon. Naast een plakkaat in het midden met een groot “RS6 Nogaro Edition 1 of 150” opschrift.

Qua performance stuurde Audi optioneel langs ABT, maar als we de advertentie mogen geloven is dat hier niet gebeurd. Dan nog heb je de welbekende 4.0 TFSI V8 met twee turbo’s in het vooronder, die in deze Performance-trim 605 pk en 750 Nm. Dankzij quattro sprint je naar 100 km/u in 3,7 seconden.

Prijs

De vorige eigenaar heeft in net iets meer dan drie jaar 18.940 km gereden in de Audi RS6 Nogaro Edition occasion. Wellicht om te kijken of het nog wat oplevert na drie jaar. We kunnen niet exact achterhalen wat dit exemplaar kostte in 2018, maar het zal rond de twee ton gelegen hebben. Wat dat betreft is ‘ie toch lekker afgeschreven en moet de speciale RS6 nog 129.900 euro opleveren. Kopen kan op de advertentie op Marktplaats.