Is dit de lekkerste Audi S8 van Nederland? - Autoblog.nl

Ingetogen is anders, maar deze blauwe Audi S8 Plus is wél heel gaaf.

De nieuwste generatie A8 heeft een gigantische muil en is daarmee niet meer heel ingetogen. De vorige generatie A8 had ook geen kleine grille, maar die was toch nog een stuk zakelijker. Een auto waarmee je keurig voor de dag kunt komen bij klanten.

Nu is het begrijpelijk dat je als zakelijke rijder voor een grijze sedan gaat, maar saai is het wel. Daarom is het ook wel eens leuk om een Audi A8 te zien die totaal niet ingetogen is. Zo’n exemplaar hebben we nu gevonden op Marktplaats.

Het betreft niet zomaar een A8, maar het absolute topmodel: de S8 Plus. Dit was de eerste en tot op heden enige A8 met meer dan 600 pk. 605 pk om precies te zijn. Het koppel bedraag 750 Nm, genoeg om dit slagschip in 3,8 seconden naar de 100 km/u te lanceren. De topsnelheid is voor de gelegenheid niet begrenst, maar ligt op 305 km/u.

De Audi S8 Plus is dus een serieus snelle jongen en dat laat hij zien ook. Met speciale 21 inch velgen, zwarte accenten en een spoilerlipje onderscheidt de Plus zich van de mindere S8. Het meest opvallende aspect aan dit exemplaar is echter de kleur. De eerste eigenaar heeft deze Audi S8 Plus namelijk via het Exclusive-programma uit laten voeren in een unieke kleur: Santorini blauw. Het lijkt erop alsof de S8 hiermee spontaan wat kilo’s kwijt is geraakt.

Een bruin interieur zou deze auto helemaal afgemaakt hebben, maar je kunt natuurlijk niet alles hebben. Het interieur is uiteraard alsnog een zeer fijne plaats om te vertoeven.

Deze bijzondere blauwe Audi S8 Plus wordt momenteel aangeboden op Marktplaats met een kleine 70.000 km op de teller. De verkoper wil er op de kop af €75.950 voor hebben.