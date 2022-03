Vogue RV 650 is de foutste Range Rover tot nu toe

Vinde we de Vogue RV 650 goud of fout? Beide!

Een Range Rover is zo’n auto waarbij je heel erg moet opletten welke modificaties je gaat uitvoeren. De grens tussen goud en fout is heel erg klein en goud is eigenlijk altijd heel erg fout. Zoals bij dit laatste project van Manhart uit Duitsland. De tuners zijn lekker op weg en hebben tegenwoordig upgrades voor veel Audi’s, BMW’s en Mercedessen. Dat niet alleen, als je een Giulia Quadrifoglio hebt, kunnen ze je helpen.

Oh, en alles dat BMW-motoren gebruikt, pakken ze ook aan voor je. Denk aan de Toyota Supra en in dit geval Range Rover. Ondanks dat de zes-in-lijn een specialiteit is van BMW, maakt Jaguar Land Rover deze zelf. Echter, de oude Supercharged V8 komt niet meer terug in deze generatie Range Rover (de L460). In plaats daarvan is er de 4.4 V8 van BMW (de N63B44T3 voor de kenners)

Range Rover Vogue RV 650

Deze motor ligt ook in diverse ’50i’-uitvoeringen van BMW. Denk aan de BMW M550i, 750i, M850i en de X5/6/7 M50i SUV’s. In die gevallen levert de motor 530 pk en 750 Nm. In de Range Rover is dat precies hetzelfde. Logisch dus ook dat de wijzigingen van Manhart ook hetzelfde zijn en dus hetzelfde resultaat hebben.

In dit geval is de motor voorzien van andere intake, uitlaat, ECU en nog wat kleine tweaks. Het resultaat: 650 pk, vandaar de naam Vogue RV 650. Inderdaad, net als bij BMW’s met dezelfde aanpassingen op dezelfde motor.

Qua kleur kun je zeggen van Manhart wat je wil, maar het is wel herkenbaar. Of het ook mooi is, is een tweede. Er is wederom gekozen voor een combinatie van gouden striping op een zwarte auto. Voor de Lotus Type 72 werkte dat heel erg goed, maar daar was het goud iets minder fel en vooral subtieler toegepast. Er zijn nieuwe bumpers, vier uitlaten, Manhart-badges en 23 inch grote gouden velgen.

Interieur

Naast het uiterlijk is ook het interieur van de Range Rover Vogue RV 650 aangepast. Dat is altijd wel een dingetje. Bij een standaard Range Rover is dit al heel erg hoogwaardig. Aanpassingen door een Duitse tuner zijn pakken dan niet altijd goed uit. Ze hebben het helemaal opnieuw bekleed met leer en alcantara.

Wil je ook een Vogue RV 650 hebben? Dan moet je even een baantje zoeken in het MOoosten. Daar wordt de auto namelijk in beperkte oplage verkocht. De prijzen zijn niet bekend, maar verwacht geen koopjes. Mocht je ioverigens een Land Rover hebben zonder BMW-motor, dan nog kun je bij Manhart terecht. Handig.

Meer lezen? Dit zijn 7 dure auto’s met trekhaak!