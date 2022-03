B4 Gran Coupé van Alpina is de stijlvolle M3

De Alpina B4 Gran Coupé is de mooiste M3 die geen M3 is. Maar toch ook weer wel. De ultieme daily?

Over het algemeen hebben de meeste Duitse premium-merken elkaar redelijk ‘onder schot’. In elk populair segment hebben ze alledrie een aanbieding. In heel sommige gevallen laten BMW, Audi en Mercedes-Benz elkaar gaan. Zo is er geen Audi of BMW-concurrent voor de Mercedes-Benz G-Klasse. BMW en Mercedes hebben geen antwoord op de Audi A1 CityCarver, R8 en RS5 Sportback. Die eerste twee zijn logisch, de laatste niet.

Maar eindelijk is ‘ie er! Dit is namelijk de Alpina B4 Gran Coupé. BMW Motorsport heeft aangegeven dat ze geen M4 Gran Coupé gaan bouwen, dus mag Alpina dat stukje van de markt hebben. Dat is op zich niet nieuw, want van de vorige generatie 4 Serie GC was er immers ook geen M-versie. De Alpina B4 heeft dus het rijk alleen, samen met de Audi RS5.

490 pk!

De Alpina B4 Gran Coupé (G26) is een serieuze auto. Onder de kap zien we een 3-liter zes-in-lijn uit de BMW M3, zij het met iets andere (in Nederland gebouwde) turbo’s. In de B3 is de motor goed voor 462 pk, maar nu levert de S58 precies 490 pk. Dat is 40 pk meer dan de Audi RS5 tot zijn beschikking heeft. De prestaties staan dan ook op een iets hoger peil. De 0-100 km/u sprint is in 3,7 seconden achter de rug, dankzij de achttraps automaat én standaard Allrad-vierwielaandrijving. De topsnelheid is 301 km/u.

Volgens Alpina is echter het onderstel het meeste onder handen genomen middels het Alpina Sport Suspension. Ondanks dat sommige grappen dat het gechipte BMW’s zijn met lelijke striping, is het bijzonder om te zien hoeveel onderdelen ze aan het onderstel vervangen. Over de striping gesproken, je kunt zelf kiezen of je de Dekoset erop wil.

Wielen B4 Gran Coupé

Uiteraard zijn er ook 20 spaaks wielen aanwezig. In dit geval zien we alleen een setje 20 gesmede wielen. Daaromheen zitten Pirelli Sottozero Series II ALP-banden. ‘ALP’ staat voor Alpina en betekent in dit geval dat de band in specifieke Alpina-specificatie is gebouwd.

Prijzen voor Duitsland zijn ook bekend: 91.800 euro. Dat is best een goed aanbod, de minder exclusieve B3 Bi-Turbo sedan kost ongeveer 10 mille minder.De auto is vanaf heden te bestellen en nu al te configureren. De eerste exemplaren worden in juli 2022 afgeleverd.

Meer lezen? Dit zijn 15 extra praktische Alpina 3 Series!