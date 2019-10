Trekhaakblog: zeven dure auto’s met trekgerei

Wellicht een ietwat voorspelbare lijst, maar handig voor wie de betere auto's voor de raceauto-trailer wil gooien.

Trekhaken: voor de één een doorn in het oog, voor de ander komt er geen auto op de oprit zonder metalen stang en een lekkere laadcapaciteit. Dat kan van allerlei redenen hebben, we behandelen vandaag een paar auto’s waarvan het doel van de trekhaak geen prioriteit lijkt te hebben. Daarom is het moeilijk om hem te spotten bij de meeste: ze zijn tegenwoordig ook elektrisch in- en uitklapbaar.

De aanleiding voor deze lijst is de aankondiging van Audi dat de nieuwe RS6 af fabriek met een trekhaak komt (indien gewenst uiteraard). Ook elektrisch bedienbaar en waarschijnlijk klaar om een goed aantal kilogrammen mee te sleuren. Daarmee lijkt de RS6 op papier één van de duurste auto’s met een ‘rukpukkel’.

Het kan dus nog veel erger. Deze zeven exemplaren zijn stuk voor stuk duurder dan een (basis) RS6 en hebben een trekhaak. Elektrisch inklapbaar bij de meeste. Oh, en spoiler: niet eens alle auto’s in deze lijst zijn SUV’s.

Land Rover Range Rover Sport SVR

De eerste wel. Denk je aan luxe SUV, dan denk je aan Land/Range Rover. De duurste met een trekhaak is niet eens een lekker aangeklede SVAutobiography van de ‘grote’ Range Rover, maar zijn kleine broertje Sport in SVR-trim. Ja, deze Britse donder in het spierwit met gigantische bodykit mag trekken: 3 ton welteverstaan (geremde aanhanger). Een goede start van de lijst voor 192.650 euro.

Porsche Cayenne Turbo Coupé

Een nieuwkomer in de wereld der corpulente luxeauto’s: de Porsche Cayenne Coupé. De schrik is er wel af bij dit autotype en daarmee is het een leuke keuze in dit segment. Tegenover de grote Cayenne levert de auto wat praktisch gemak in, maar dat heeft geen invloed op trekkracht. Die is namelijk voor de Coupé een zeer respectabele 3.500 kg. Deze Coupé waar de kop af is mag mee voor 209.800 euro. Voor de grote caravan of nog beter: een trailer waar een GT2 RS in past.

BMW 750i xDrive High Executive M Sport

Verrassing! De 750i klinkt al als een alleskunner: xDrive, High Executive en M Sport lijkt een combinatie te zijn van capabel, voor de betere chauffeur én sportief. Nog capabeler is dus het feit dat je ook gewoon een trailer eraan mag hangen. Voordat je nu bedenkt welke BMW er achterop een drieasser past, de geremde trekkracht is 2.300 kg en daarmee moet je dus uitkijken bij autovervoer. Een beetje caravan past er wel achter. Deze hagelnieuwe Siebener heeft een prijskaartje met het getal 222.650 euro.

Mercedes-AMG GT63 S Coupé

Verrassing nummer twee is deze Mercedes-AMG GT63 S. Die auto koop je natuurlijk voor het betere stuurwerk (voor een sedan) en niet om dingen rond te vervoeren. Het mag en kan dus wel: 2.100 kg mag mee. En dat voor 270.340 euro… hadden we al gezegd dat een doorsnee nieuwe Land Cruiser voor ongeveer een ton te koop staat? Al is het natuurlijk wel cool om met zo’n auto de boel voort te trekken.

Mercedes-AMG G63 Edition 1

Wil je zoveel kunnen trekken als de Porsche Cayenne maar ietsje meer pk? Dan is dit misschien iets voor je. Een G63 Edition 1 met 585 pk en een rukpukkel waar 3.500 kg aan mag. Een auto waarvan je het eigenlijk wel verwacht te vinden, zo’n trekhaak. Daarom is deze zo te zien ook niet afneembaar. Overigens moet je je niet verkijken op die pk’s. Qua aerodynamica heeft de Porsche voorsprong en die zet dan ook betere cijfers neer. Verkijk je je graag op dat soort dingen, neem dan deze G63 uit 2018 voor 279.950 euro.

Bentley Bentayga V8 Mulliner

Opvallend genoeg niet de W12 die hier de show steelt. Nee, deze Bentayga met trekhaak is een achtpitter. Niet onlogisch natuurlijk, de achtpitter is een diesel. Maar goed, qua prijs zijn die niet zo opzichtig duur, dat brengt ons bij puntje twee: dit is een speciale Bentayga door Mulliner. In een mooie klassieke groene kleur met zwarte accenten: een bijzonder exemplaar. Je koopt dus niet alleen trekvoordeel, ook gewoon een hele speciale Bentayga. Mag ook wel voor 289.950 euro. Trekgegevens mogen we trouwens niet weten van Bentley, maar verwacht een getal vergelijkbaar met de G63 en Cayenne.

Lamborghini Urus

De kampioen van de dag is de Lamborghini Urus. Letterlijk en figuurlijk, want door dezelfde capaciteiten als de andere grootheden (3.500 kg) is het sowieso de zwaarst trekkende, naast dus de duurste. 339.900 euro mag je aftikken voor de Lambo-SUV mét trekhaak. Full option wordt het genoemd. Nou, als je de trekhaak ook meeneemt, mag je dat vrij letterlijk nemen.