MPV met 717 pk sterke V8 gaat er écht komen

Deze MPV met 717 pk wordt gewoon werkelijkheid. Ongelooflijk.

Het probleem van coole auto’s waar de petrolhead van smult, is dat ze simpelweg niet verkopen. De Honda NSX, Alpine A610, alle Saabs en de Mercedes-Benz R63 AMG. Wij vinden het cool, maar het publiek dat het geld heeft voor dergelijke waar, koopt iets anders (lees: een zwarte crossover met sportpakket). Dat is juist het tegenovergestelde van cool.

Nu we het over de Mercedes R63 AMG hebben, die was wél erg cool. Het was de eerste straat-Mercedes met de 6.2 liter grote M156-V8. De auto werd op speciale bestelling voor je gebouwd. Uiteindelijk zijn er zo’n 200 van gebouwd. Dat zorgt ervoor dat fabrikanten niet kijken of ze nog een achtcilinder MPV kunnen bouwen.

Geruchten Pacifica met 717 pk sterke V8

In 2016 kwamen er echter wat geruchten op gang, toen Ralph Giles (designer van de toenmalige FCA) schetsen toonde van een Pacifica met 717 pk sterke V8 uit de Hellcat. Het idee was om de V8 in meerdere modellen te lepelen, dan alleen de Challenger (zoals toen het geval was).

Uiteindelijk levert Stellantis de motor in auto’s als de Charger, Grand Cherokee en RAM 1500. Het gerucht wil dat ze bij FCA het écht onderzocht hebben of het kon, maar het paste simpelweg niet.

Dat is op zich ook wel begrijpelijk. Alle auto’s waarbij de Hellcat-motor te bestellen is, zijn voorzien van een lengte geplaatste motor met de transmissie erachter en de aandrijving (in basis) naar de achterwielen. Bij de Pacifica is de layout anders.

Andere layout

Deze heeft een overdwars geplaatste V6 met de transmissie ernaast en in eerste instantie voorwielaandrijving. Kortom, daar ga je geen V8 in lepelen. En stel dat je het passend kan maken, is het maar de vraag of de transmissie en assen het vermogen en koppel aankunnen (waarschijnlijk niet).

Maar de MPV met 717 pk gaat er gewoon komen! Dat melde Tavarish afgelopen weekend op zijn Instagram-account. Tavarish is een YouTube-kanaal waarbij de meest bijzondere projecten vastgelegd worden. Erg vermakelijk. Toen FCA zei dat een Pacifica Hellcat niet mogelijk was, zag Tavarish (zijn echte naam is Freddy Hernandez) het als een uitdaging.

Hij gaat volgende maand beginnen aan het project. Gezien de hashtag #sema2022 gaan we er stiekem van uit dat er op de SEMA-beurs in Las vegas dit jaar een MPV met 717 pk staat. Althans, als ze de motor voor de gelegenheid niet een klein beetje opvoeren.

Abimelec Design

De afbeelding die hij gebruikt, is niet van hemzelf, maar van Abimelec Design. Dat is een digitale kunstenaar die een Pacifica Hellcat heeft gemaakt met alles dat een Hellcat nodig heeft: dikke wielen, een heftige bodykit, grote grille en natuurlijk een hood-scoop.

Wellicht dat nu eindelijk de digitale droomwereld eindelijk realiteit wordt. En het mooi is, omdat Freddy Hernandez de ombouw gaat doen, kun je ervan uitgaan dat je alles kunt volgen op zijn Tavarish-kanaal.

