Bende op de Nederlandse wegen met meer dan 350 km file - Autoblog.nl

Er is een lockdown en toch stond er vanmorgen honderden kilometers aan file op de Nederlandse wegen. Oorzaak? Het is keiglad!

Het was ouderwets achteraan aansluiten op veel snelwegen vanmorgen. Ouderwets, want het is toch weer even geleden dat er sprake was van ellenlange files op de Nederlandse wegen. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn het aantal files in ons land keihard afgenomen. Vandaag is een uitzondering, al zou het onder normale omstandigheden ongetwijfeld tegen de 1.000 km file zijn aangelopen.

Die uitzondering is er omdat het in grote delen van het land verassend glad op de weg kan zijn. Het KNMI heeft zelfs code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. Op het hoogtepunt stond er rond 07:45 een dikke 367 kilometer aan file op de Nederlandse wegen met 64 files in totaal, aldus de ANWB. Het is maanden geleden dat zoiets is voorgekomen.

Rijkswaterstaat heeft het er maar druk mee. Snelwegen moesten door de vele ongelukken worden afgesloten, met files tot gevolg. Zo werd onder andere de A12 in de richting van Arnhem door een ongeluk op de IJsselbrug een tijdje afgesloten.

Diverse (snel)wegen in het land zijn op het moment DICHT als gevolg van (ongelukken door) de gladheid. Zo ook de #A12 in de richting van Arnhem door een ongeluk op de IJsselbrug. We houden je op de hoogte via dit liveblog: https://t.co/ktT5yPqBla pic.twitter.com/r9ZCM1uSFw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 1, 2021

Automobilisten werden niet alleen op de snelwegen verrast door gladheid. Het begon voor sommigen al in de eigen woonwijk. Het soms onzichtbare ijzel kan opeens alle grip ontnemen. Zelfs met winterbanden is er dan geen houden meer aan. Met name in woonwijken waar veel auto’s geparkeerd staan is een ongeluk al snel een feit. Ook al rij je nog zo zacht.

De lage temperaturen in combinatie met wat neerslag is niet alleen een belangrijk ingrediënt voor ijzel. Ook strooizout is daardoor minder effectief. De neerslag kan het zout verdunnen, waardoor het ook glad kan zijn op de wegen zelfs nadat er is gestrooid. Kortom, het is oppassen geblazen en dat blijft volgens de KNMI nog heel de ochtend zo.

De ongelukken door gladheid stapelen zich op. In een groot deel van het land moet het verkeer rekening houden met #gladheid door #ijzel. @KNMI pic.twitter.com/T1I8SF4RMq — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) February 1, 2021

Foto: 911 in de kou via @hhitalia op Autojunk